"Роснефть" окончательно проиграла суд об отмене санкций ЕС

Российская группа компаний "Роснефть" проиграла апелляцию в высшей инстанции Суда Европейского Союза – Европейском суде – в деле о санкциях Евросоюза, введенных в отношении России за агрессию против Украины.

Такое решение суд в Люксембурге принял в четверг, 17 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Таким образом, санкции ЕС, действующие в отношении "Роснефти", остаются в силе.

"В своем сегодняшнем решении Европейский суд отклонил апелляцию компаний (группы "Роснефть", – ред.) в полном объеме", – говорится в пресс-релизе суда.

Эту апелляцию "Роснефть", контрольным пакетом которой владеет российское государство, подала в 2018 году. Тогда Общий суд ЕС (первая инстанция) отклонил иски ряда российских компаний, просивших отменить экономические санкции, введенные против них Евросоюзом за дестабилизацию Украины.

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Напомним, ЕС ввел экономические санкции в отношении России в июле и сентябре 2014 года.

В частности, ЕС ограничил доступ к европейскому рынку капиталов для нескольких российских банков и компаний, среди которых "Роснефть". Европейские компании и граждане не могут покупать или продавать ценные бумаги со сроком более 30 дней, а также предоставлять кредиты этим российским банкам и компаниям.

"Роснефти" касаются и энергетические санкции, согласно которым в Россию нельзя поставлять товары и технологии, которые можно использовать для разведки или добычи нефти в глубоководных или арктических зонах, а также сланцевой нефти.

По мнению Совета ЕС, эти санкции были направлены на "увеличение цены для России за подрыв ею территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, а также на способствование мирному разрешению конфликта".

В 2018 году Общий суд ЕС подтвердил закономерность этого обоснования. "Роснефть" не согласилась с этим и подала апелляцию.