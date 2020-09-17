ФГИ выставил на продажу второй завод "Укрспирта" за 30 миллионов

Фонд государственного имущества Украины выставил на аукцион Артемовский спиртзавод ГП "Укрспирт" в Харьковской области со стартовой ценой 29,66 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрспирта", передает БизнесЦензор.

Как сообщается, Артемовское МОД (место осуществления деятельности) выставлено на приватизационный аукцион вторым из перечня объектов ГП "Укрспирт".

Торги будут проходить на площадке ProZorro. Аукцион назначен на 20 октября.

Как сообщалось, ФГИ объявил о проведении дебютного аукциона по приватизации спиртового завода, выставив в "ProZorrо.Продажи" на 15 октября имущество Немировского спиртового завода (Винницкая область) по стартовой цене 49,6 млн грн.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года.

ФГИ ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".