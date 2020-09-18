Итоги недели: Бюджет-2021, новые правила карантина и табачная монополия от Кабмина

Главные новости экономики за неделю 14 - 18 сентября.

ФИНАНСЫ

Кабмин внес в Раду проект госбюджета на 2021 год

Кабинет министров утвердил проект закона "О государственном бюджете на 2021 год" и внес его на рассмотрение парламента.

Документ предполагает рост доходов на 9,4% по сравнению с госбюджетом 2020 года – до 1,07 трлн грн, расходов – на 5,1%, до 1,35 трлн грн. Дефицит бюджета составит около 270 млрд грн или 6% ВВП.

При расчетах Минфин исходил из прогноза роста ВВП Украины в 2021 году на 4,6% при инфляции 7,3% и средней зарплате 13,6 тыс. грн при среднегодовом курсе гривни 29,1 грн/$.

Курс гривни впервые за полгода упал ниже 28 грн/$

Официальный курс гривни с 15 сентября впервые с конца марта опустился ниже отметки 28 грн/$. К концу недели курс гривни снизился до 28,1718 грн/$.

Национальный банк для поддержки гривни продал на межбанковском рынке за неделю $71 миллион, приостановив покупку валюты впервые с июля.

Минфин повысил ставки по среднесрочным облигациям в гривне

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 6,03 млрд грн, по сравнению с 0,99 млрд грн неделей ранее. При этом Минфин был вынужден повысить доходность по 2-летним гривневым бумагам на 29 базисных пунктов – до 10,43%.

Рада ограничила начисление пени и процентов по микрозаймам

Законом ограничена максимальная сумма выплат по микрокредитам (на сумму до одной минимальной зарплаты) двойной суммой, полученной потребителем по такому договору. Кроме того, теперь финучреждения будут обязаны раскрывать полную процентную ставку по таким кредитам.

Рада назначила членом Совета Нацбанка бывшего "регионала" Горбаля

Верховная Рада назначила членом Совета НБУ Сергея Горбаля. Он уже был членом Совета НБУ в 2003-2005 и 2007-2014 годах. Горбаль также был нардепом от "Партии регионов" и главой избирательной кампании Виктора Януковича в Киеве. Он также был совладельцем "Укргазбанка" до его национализации в 2009 году.

Рада продлила мораторий на взыскание квартир по валютной ипотеке до апреля

Верховная Рада приняла законопроект о продлении моратория на взыскание квартир по валютной ипотеке с предложениями президента. В частности, Владимир Зеленский предлагал продлить действие моратория не до конца 2021 года, а лишь до 21 апреля 2021 года, а также просил внести уточнения в ряд положений закона.

Ранее в Минюсте заявляли, что принятая парламентом первоначальная редакция законопроекта авторства близкого к олигарху Игорю Коломойскому депутата Александра Дубинского на самом деле блокирует взыскание всех залогов по кредитным договорам.

Российский ВЭБ не смог оспорить продажу акций "Проминвестбанка"

Киевский апелляционный суд отказался остановить принудительную продажу 99,77% акций "Проминвестбанка" по требованию российской госкорпорации ВЭБ.РФ ("Внешэкономбанк"), которая ссылалась на решение арбитража Торговой палаты Стокгольма.

Этот пакет из 99,77% акций "Проминвестбанка" еще в марте был продан в рамках исполнительного производства на торгах фондовой биржи ПФТС за 268,71 млн грн, однако покупатель до сих пор акции не получил, так как они арестованы по иску связанных с Игорем Коломойским компаний.

Суд разблокировал назначение главы правления "Ощадбанка"

Печерский райсуд Киева отменил меры обеспечения иска, которыми было приостановлено решение набсовета "Ощадбанка" о признании Сергея Наумова победителем конкурса на должность главы правления банка.

МАКРОЭКОНОМИКА

Госстат подтвердил падение ВВП во втором квартале на 11,4%

Реальный ВВП Украины во втором квартале 2020 года по сравнению с со вторым кварталом 2019 года упал на 11,4%, подтвердил предварительную оценку Госстат. Номинальный ВВП во втором квартале составил 867,8 млрд, а ВВП в расчете на одного человека – 20 744 грн.

ВЛАСТЬ

Кабмин вновь изменил критерии отнесения регионов к "красной" зоне

После отказа местных властей соблюдать действующие карантинные ограничения Кабмин в очередной раз обновил критерии зонирования регионов по уровню эпидемиологической опасности.

Теперь порог отнесения территорий к "красным" зонам по критерию заболеваемости повышен более чем вдвое, в "красной" зоне разрешена работа школ и детсадов. При этом само решение об отнесении региона к такой зоне будет приниматься при согласии местных властей.

Изменение критериев позволило Госкомиссии ТЭБ и ЧС установить новое эпидемическое зонирование с 21 сентября, при котором в "красную" зону не попал ни один областной центр.

Кабмин решил закрепить монополию на рынке торговли сигаретами

Кабинет министров обнародовал решение о создании "Национального оператора на рынке табачных изделий", большинству требований к которому отвечает только табачный монополист "Тэдис Украина". Крупнейшие производители сигарет заявляют, что такое решение стало для них сюрпризом.

Рада перенаправила 2,2 миллиарда субсидий на ремонт дорог

Законом из госбюджета дополнительно выделяется "Укравтодору" 2,16 млрд грн на ремонт дорог и мостов за счет сокращения расходов на выплату льгот и жилищных субсидий. Кроме того, 750 млн грн выделено для МВД, 301,33 млн – на содержание прокуратуры, 381 млн грн – для Вооруженных Сил и 290 млн грн – для СБУ.

Рада легализировала продажу лекарств через интернет

Законом установлены требования к торговле лекарствами через интеренет. При этом доставка лекарств из аптек может осуществляться как через курьерскую службу, так и с помощью почтовых операторов.

Зеленский подписал закон для получения помощи от ЕС на 1,2 миллиарда евро

Президент подписал закон о ратификации Меморандума и Кредитного соглашения о получении макрофинансовой помощи ЕС на сумму до 1,2 млрд евро. В то же время сроки получения этих средств пока не определены, после того как в ЕС раскритиковали состав конкурсной комиссии по выбору нового главы САП.

Рада одобрила введение льготной ставки НДС для аграриев

Принятым в первом чтении законопроектом предложено ввести пониженную ставку НДС в размере 14% для ряда групп сельхозпродукции: крупный рогатый скот, свиньи, пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, соя, семена льна, рапс, подсолнечник, семена и плоды других масличных культур, сахарную свеклу.

Конституционный суд признал неконституционными часть положений закона о НАБУ

Конституционный суда признал не соответствующими Конституции ряд положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро" в части полномочий президента создавать НАБУ и участвовать в процессе назначения и увольнения его главы.

ЭНЕРГЕТИКА

Рада провалила законопроект о кредитах "Укрэнерго" для выплат по "зеленому тарифу"

Верховная Рада отклонила законопроект, необходимый для привлечения "Укрэнерго" кредитов ЕБРР и ЕБИ на 220 млн евро для погашения долгов перед производителями электроэнергии по "зеленому тарифу".

По мнению главы профильного парламенского комитета Андрея Геруса, для расчетов с "зелеными" целесообразнее выпусить ОВГЗ, чтобы избежать повышения тарифов "Укрэнерго" для бизнеса.

"Нафтогаз" передал в управление 13 местрождений газа на Львовщине

Группа "Нафтогаз" передала в управление 13 истощенных газовых месторождений во Львовской области румынской компании Expert Petroleum. Инвестор должен вложить в проект не менее 1 млрд грн для наращивания добычи на 300 млн куб. м в течение пяти лет.

Запасы газа в хранилищах достигли рекордных 27 миллиардов кубометров

Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 17 сентября достигли нового рекордного уровня в 27,06 млрд кубометров, или 87,3% от их общей проектной емкости, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

ТРАНСПОРТ

Зеленский вспомнил о российском проекте строительства широкой колеи в Вену

Во время визита в Вену президент Владимир Зеленский назвал интересным в рамках сотрудничества с Австрией проект строительства широкой железнодорожной колеи от границы Украины в Австрию.

Идея строительства широкой колеи 1520 мм к Вене принадлежит РЖД. Российская компания впервые предложила ее еще в 2006 году. Правительство Австрии пыталось включить этот проект в трансевропейскую транспортную сеть, однако Еврокомиссия отказалась его финансировать.

Кабмин утвердил новые бланки водительских прав

Права нового образца будут выпускаться в форме пластиковой карточки с информацией на украинском, английском и французском языках. На новом бланке удостоверении будет указана группа крови (резус-фактор) водителя, а также данные о согласии или несогласии на донорство.

Fitch улучшил оценку рейтинга "Укрзализныци"

Рейтинговое агентство Fitch Ratings удалило "Укрзализныцю" из негативного списка Rating Watch Negative (RWN), подтвердив рейтинг компании на уровне "B", прогноз - стабильный.

КОРПОРАЦИИ

Собственник Novus покупает сеть супермаркетов Billa

Собственник сети супермаркетов Novus договорился с австрийской Rewe International AG о покупке ПИИ "Билла-Украина", развивающего в Украине сеть супермаркетов Billa. Сделка проходит согласование в АМКУ. Сейчас сеть Novus насчитывает 46 супермаркетов, Billa управляет сетью из 35 магазинов.

Суд отменил приватизацию подконтрольного Фирташу "Сумыхимпрома"

Хозсуд Сумской области подтвердил решение об отмене распоряжения Кабинета министров о включении ПАО "Сумыхимпром" в перечень объектов большой приватизации. Суд решил, что процесс санации предприятия, возглавляемый менеджментом Дмитрия Фирташа с 2012 года, еще не завершен.

ЗАЗ будет собирать кроссовер Renault Arkana из российских машинокомплектов

Запорожский автозавод Тариэла Васадзе начнет собирать кроссовер Renault Arkana из комплектующих, которые поставляются с Московского завода группы Renault. Ранее на линии ЗАЗа было выпущено несколько автомобилей марки Lada из российских машинокомплектов.

Группа Ахметова оспорит в суде передачу медиа-активов Курченко компании Коломойского

"Медиа Группа Украина" Рината Ахметова оспорит в суде результаты повторного конкурса по отбору управляющего активами "Украинского Медиа Холдинга" Сергея Курченко, победителем которого было признано ООО "1+1 Интернет" из медиахолдинга Игоря Коломойского.

Roshen Порошенко купил Дворец культуры имени Королева в Киеве за 66 млн

Кондитерская корпорация Roshen пятого президента Петра Порошенко приобрела Дворец культуры им. С.П. Королева в Киеве за 66,4 млн грн. В корпорации обещают создать на его базе многофункциональный концертный зал.

"Приватбанк" выбрал организатора продажи отобранной у Коломойского части "Буковеля"

"Приватбанк" назначил британскую компанию "Экзито Партнерс" эксклюзивным советником и организатором процесса продажи объектов недвижимого имущества, в том числе горнолыжного курорта "Буковель", включая отель Radisson Blu Resort, футбольного стадиона "Металлург" и ТРЦ "Приозерный".

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

НАБУ сообщило депутату от партии Зеленского о подозрении в коррупции

Детективы НАБУ сообщили о подозрении нардепу Александру Юрченко ("Слуга народа", исключен из фракции накануне вручения подозрения) в получении взятки за внесение поправок в законопроект "Об управлении отходами" в интересах частной компании.

По данным следствия, депутат через помощника получил $13 тыс. за внесение поправок и в дальнейшем требовал $ 200 тыс. для подкупа членов профильного комитета. Генпрокурор Ирина Венедиктова в четверг подписала подозрение Юрченко, хотя еще за сутки до этого заявляла об отсутствии достаточных для этого оснований.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отложил заседание по избранию меры пресечения для Юрченко до 21 сентября, поскольку он не явлися на заседание по причине якобы контакта с лицом с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Медведчук не задекларировал яхту за $200 миллионов и землю в Болгарии

Семья народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука владеет яхтой за $200 млн, гектарами болгарского побережья и двумя десятками объектов недвижимости в Украине, которые отсутствуют в декларации нардепа за 2019 год, выяснили журналисты программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".