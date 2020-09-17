Курс гривни на межбанке возобновил падение

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг снизился до 28,14 грн/$ с 28,05 грн/$ в предыдущий рабочий день.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на дилеров коммерческих банков, передает БизнесЦензор.

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке в четверг незначительно вырос до 28,11 грн/$ с 28,13 грн/$ в среду.

Нацбанк Украины также укрепил курс нацвалюты на 18 сентября – до 28,1127 грн/$ с 28,1195 грн/$ накануне.

Как сообщалось, после незначительного роста по итогам торгов 28 августа до 27,487 грн/$ курс гривни начал ослабляться и к 1 сентября достиг 27,567 грн/$, к 10 сентября – 27,86 грн/$, к 11 сентября – 27,945 грн/$.

К 15 сентября нацвалюта ослабилась 12-й день подряд и достигла 28,105 грн/$, после чего немного укрепилась 16 августа (до 28,05 грн/$).

По словам аналитика инвестиционной группы ICU Михаила Демкива, НБУ 15 сентября впервые с июля вышел на межбанк с продажей валюты, продав $35 млн.

Напомним, Национальный банк в период с 7 по 11 сентября купил на межбанковском валютном рынке $22,5 млн, что вдвое больше, чем неделей ранее ($11,5 млн).

При этом, по мнению некоторых банкиров, явной необходимости в этом не было.

"Всю прошлую неделю НБУ демонстрировал новую стратегию работы на межбанковском рынке, присутствуя с покупкой доллара без явной на то необходимости. Это подстегнуло рынок к росту", – отмечали в казначействе одного из коммерческих банков.