БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
323 0

Нацбанк сможет проводить дистанционные проверки платежных систем

Нацбанк сможет проводить дистанционные проверки платежных систем

Национальный банк Украины (НБУ) сможет осуществлять дистанционные безвыездные проверки для контроля за соблюдением требований законодательства по вопросам деятельности платежных систем и перевода средств платежными организациями, а также операторами услуг платежной инфраструктуры.

Соответствующие нормы содержит постановление правления НБУ №134 от 11 сентября, которое вступает в силу с 18 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В НБУ напомнили, что в связи с карантинными ограничениями проведение плановых проверок указанных объектов надзора было приостановлено.

"В то же время центральный банк даже в условиях введения ограничительных мер должен осуществлять непрерывный оверсайт за участниками платежного рынка", – подчеркивают в НБУ.

Поэтому на период карантина или других ограничительных мер регулятор предусмотрел возможность:

осуществлять проверки объектов оверсайта, включенных в план проведения проверок, в безвыездной форме;

корректировать план проведения проверок, учитывая фактические возможности их проведения с учетом ограничительных мер.

Как сообщалось, Национальный банк также планирует внедрить дистанционный подход к проведению инспекционных проверок в банках.

Автор: 

НБУ (9294) перевірка (640) платіжні системи (380)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 