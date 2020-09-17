Нацбанк сможет проводить дистанционные проверки платежных систем

Национальный банк Украины (НБУ) сможет осуществлять дистанционные безвыездные проверки для контроля за соблюдением требований законодательства по вопросам деятельности платежных систем и перевода средств платежными организациями, а также операторами услуг платежной инфраструктуры.

Соответствующие нормы содержит постановление правления НБУ №134 от 11 сентября, которое вступает в силу с 18 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В НБУ напомнили, что в связи с карантинными ограничениями проведение плановых проверок указанных объектов надзора было приостановлено.

"В то же время центральный банк даже в условиях введения ограничительных мер должен осуществлять непрерывный оверсайт за участниками платежного рынка", – подчеркивают в НБУ.

Поэтому на период карантина или других ограничительных мер регулятор предусмотрел возможность:

осуществлять проверки объектов оверсайта, включенных в план проведения проверок, в безвыездной форме;

корректировать план проведения проверок, учитывая фактические возможности их проведения с учетом ограничительных мер.

Как сообщалось, Национальный банк также планирует внедрить дистанционный подход к проведению инспекционных проверок в банках.