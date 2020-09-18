Минздрав отменил обязательное тестирование на коронавирус после самоизоляции

Министерство здравоохранения обновило стандарты предоставления помощи при COVID-19, согласно которым людям после 14-дневной самоизоляции и при плановых госпитализациях при отсутствии симптомов не будут проводить ПЦР-тестирование.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам министра, вчера он подписал приказ о внесении изменений и обновлении стандартов предоставления медпомощи при лечении коронавирусной болезни.

"В стандарте мы определили, что тестирование методом ПЦР делают людям с симптомами COVID-19, которые обращаются к семейному врачу, который отправляет мобильную бригаду. Ранее в стандарте было указано, что люди, которые выходят из самоизоляции также делают тестирование. Согласно обновленному стандарту, человеку, который перебывал на самоизоляции 14 дней и у него нет симптомов, не нужно делать тест. При плановых госпитализациях делать ПЦР- тест также не будут, если нет симптомов. Если симптомов нет, будут проводить ИФА-тест", – рассказал министр.

По словам Степанова, также был обновлен протокол лечения коронавирусной болезни.

"Наши лучшие специалисты дали рекомендации и мы обновили протокол, добавили, расширили схемы использования лексредств. Вчера я подписал приказ, которым утвердил новый протокол предоставления медпомощи для лечения коронавирусной болезни", – сказал глава Минздрава.

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Степанов добавил, что Министерство здравоохранения планирует привлечь частные лаборатории к тестированию на COVID-19 методом ПЦР за счет бюджетные средства.

"Мы рассматриваем вопрос о привлечении частных компаний для проведения тестирований. Сейчас ведутся подсчеты. Думаю, мы очень быстро это сделаем. Через несколько дней предложим механизм, как привлекать частные компании, частные лаборатории к тестированию, чтобы мы оплачивали. В настоящее время стоимость тестирования с учетом закупленных тестов и заработной платы персонала в 2-2,5 раза меньше, чем в частных лабораториях", – сказал Степанов.

По словам министра, уже проходят консультации с крупными операторами этого рынка.