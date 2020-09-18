Крупнейшая биржа в Центральной Европе покупает фондовую биржу Армении

Варшавская фондовая биржа (WSE) и Центральный банк Армении подписали меморандум о намерениях по приобретению варшавской биржей 65% акций АО "Армянская фондовая биржа" (АФБ).

Как сообщила пресс-служба центробанка Армении, стоимость 100% акций АО предварительно оценивается в $1,6 млн, но окончательная цена и условия сделки будут уточнены в ходе соответствующего анализа и корпоративных согласований, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Сейчас 90,1% АФБ принадлежат Центральному банку Армении, 9,9% – самой бирже.

После сделки ЦБ сохранит 25%, остальные 10% приобретет третья сторона, которую назначит WSE.

Регулятор отмечает, что достижение договоренности с WSE о продаже ей контрольного пакета Армянской фондовой биржи предполагает дальнейшие переговоры, поскольку меморандум не имеет обязательной юридической силы.

В то же время, Центральный банк Армении видит в Варшавской фондовой бирже "самый крупный и развитый рынок в Центральной и Восточной Европе" и надежного партнера, который способен обеспечить развитие и расширение рынка капитала.

"Приобретение Фондовой биржи Армении будет способствовать быстрому росту рынка капитала Армении, а Варшавская фондовая биржа сможет обеспечить удовлетворительную доходность от инвестиций", – приводит пресс-служба слова вице-премьера Польши Яцека Сасина.

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Согласно сообщению, совокупный доход АФБ в 2019 году составил $1,7 млн, прибыль до выплаты процентов, налогов (EBITDA) – $0,53 млн, чистая прибыль – $0,35 млн.

По состоянию на 31 декабря 2019 года активы биржи составили $1,73 млн.

Армянская фондовая биржа – единственная фондовая площадка в стране. была создана в 2001 году, с 2009 года по 1 января 2019 года называлась Nasdaq OMX Armenia.