Запасы газа в хранилищах достигли рекордных 27 миллиардов кубометров

Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 17 сентября 2020 года достигли 27,06 млрд кубометров, или 87,3% от их общей проектной емкости.

Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отметка запасов в 26 млрд кубометров была преодолена 5 сентября, 25 млрд кубометров – 26 августа, 24 млрд кубометров – 17 августа, 23 млрд кубометров – 8 августа, 22 млрд кубометров – 29 июля.

С окончания сезона отбора газа из хранилищ 26 марта по 17 сентября 2020 года запасы в ПХГ Украины возросли на 71,4%, или на 11,27 млрд кубометров.

Как сообщалось, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в начале сентября спрогнозировал, что Украина может войти в отопительный сезон 2020/2021 годов с запасами ПХГ около 27-28 млрд кубометров.

В минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 6 млрд кубометров (с 21,78 млрд кубометров до 15,78 млрд кубометров).

В позапрошлый отопительный сезон, длившийся с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 8,45 млрд кубометров (с 17,19 млрд кубометров до 8,75 млрд кубометров).

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд кубометров, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд кубометров), Угерское (1,9 млрд кубометров), Дашавское (2,15 млрд кубометров), Опарское (1,92 млрд кубометров), Богородчанское (2,3 млрд кубометров), Краснонопартизанское (1,5 млрд кубометров), Солоховское (1,3 млрд кубометров), Олишевское (0,31 млрд кубометров), Пролетарское (1 млрд кубометров), Кегичевское (0,7 млрд кубометров), Краснопоповское (0,42 млрд кубометров) и Вергунское (0,4 млрд кубометров, находится на временно оккупированной территории).