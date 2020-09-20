Жеваго не смог купить недвижимость в Лондоне после 8 лет поиска

Беглый экс-нардеп Константин Жеваго не смог внести часть аванса за пентхаус в центре Лондона стоимостью $137 млн. Суд разорвал договор с девелоперской компанией.

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

В конце августа Высокий суд правосудия Англии и Уэльса разорвал договор на покупку пяти апартаментов в лондонском пентхаусе на центральной площади Гросвенор-Сквер, заключенный между Жеваго и британской девелоперской компанией Lodha Group.

Причина – отсрочка выплаты аванса и потеря доверия к Жеваго. Общая сумма сделки должна была составить 106 млн фунтов стерлингов ($137 млн), следует из материалов дела.

Договор на покупку недвижимости с лондонской Lodha Group Жеваго подписал в июне 2018-го. Спустя три месяца, договор переписали, согласно ему Жеваго должен был внести трехразовый аванс по 10,5 млн фунтов стерлингов ($13,6 млн).

В ноябре 2019-го Жеваго попросил девелопера отсрочить срок выплаты третьего аванса на четыре месяца - с 2 декабря до 2 апреля 2020-го.

В своих свидетельских показаниях Жеваго уверял, что у него было достаточно денег для выплаты третьего аванса в установленный срок 2 декабря – так как в 2019 году он получил $70 млн дивидендов от компании Ferrexpo.

Жеваго был депутатом Верховной Рады 3-8 созывов, в частности от "Блока Юлии Тимошенко" (в 5-6 созывах) и как самовыдвиженец. В 2019 году баллотировался в парламент в Горишних Плавнях (150-й округ), но проиграл "слуге народа" Алексею Мовчану.

Проблема, по словам Жеваго, лежала в законодательном поле – он не хотел указывать сумму аванса в налоговой декларации 2019 года. "Ему посоветовали избегать перевода этих денег до конца марта 2020-го, чтобы избежать негативного политического и общественного внимания", - говорится в материалах судебного дела.

Однако внести аванс 2 апреля Жеваго снова не смог. На этот раз из-за карантина в Украине. Жеваго якобы ждал одобрения Минфина Украины на проведение операции, но не смог его получить, так как министерство не работало в условиях жесткого карантина.

В компании Lodha Group говоря, что потеряли доверие к Жеваго, поэтому 1 апреля перезаключили договор с новым покупателем.

По мнению Жеваго, главная причина расторжения договора заключается в том, что новый покупатель предложил девелоперу больше денег - 120 млн фунтов, вместо 106 млн фунтов, предложенных Жеваго.

По словам адвоката Жеваго, эта недвижимость была важна для его клиента, который потратил около восьми лет на поиск подходящей резиденции в Лондоне.

Суд пока не рассматривал вопрос возвращения суммы двух авансов Константину Жеваго, следует из материалов дела.

Напомним, в начале декабря 2019 года следственный судья удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и разрешил арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, который подозревается в растрате имущества банка "Финансы и кредит". В ГПУ зявляли, что Жеваго объявлен в международный розыск.

В начале августа 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о подозрении двум топ-менеджерам ликвидируемого банка "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн средств, сообщив, что в расследовании фигурирует бывший народный депутат.

В конце сентября того же года следователи Госбюро расследований заочно вручили подозрение экс-нардепу Константину Жевагопо по этому делу, а в начале октября директор ГБР Роман Труба заявил, что Жеваго уже объявлен в Украине в розыск.

В пресс-службе бизнесмена обвинения отрицали, заявляя, что Жеваго находился за границей на лечении.

Пресс-служба бизнесмена заявила, что Киевский апелляционный суд 25 мая отменил решение о задержании и содержании под стражей Жеваго, принятое Печерским районным судом Киева в начале декабря 2019 года.