В Украине за сутки обнаружили более 2600 новых случаев коронавируса
В Украине за сутки по состоянию на утром 21 сентября обнаружено 2 675 новых случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.
Общее количество обнаруженных случаев заражения выросло до 178 353. Из них летальных случаев – 3 583, случаев выздоровления – 77 512, продолжают болеть 97 258 человек.
Наибольшее количество случаев коронавируса выявлено в Киеве – 19 758, Львовской области – 18 518, Харьковской области – 15 133, Ивано-Франковской области – 12 538.
Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утром 20 сентября обнаружено 2 966 новых случаев коронавируса.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль