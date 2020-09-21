В Украине за сутки обнаружили более 2600 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утром 21 сентября обнаружено 2 675 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество обнаруженных случаев заражения выросло до 178 353. Из них летальных случаев – 3 583, случаев выздоровления – 77 512, продолжают болеть 97 258 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса выявлено в Киеве – 19 758, Львовской области – 18 518, Харьковской области – 15 133, Ивано-Франковской области – 12 538.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утром 20 сентября обнаружено 2 966 новых случаев коронавируса.