Гостаможня сообщила о прекращении блокировании ввоза битума из Беларуси
На границе Украины и Беларуси в пункте пропуска "Выступовичи" прекращено блокирование битумовозов благодаря договоренностям с таможенной службой.
Об этом в Facebook сообщила Киевская таможня Государственной таможенной службы, передает БизнесЦензор.
"Благодаря достигнутым договоренностям между таможенной службой и водителями грузовиков, блокирование ими битумовозов в пункте пропуска "Выступовичи" прекращено. Ситуация стабилизируется", - говорится в сообщении.
Водители согласились пропускать грузовики отдельной очередь, но при условии, что таможенное оформление других товаров будет проводиться параллельно с битумом.
От 0-00 часов 20 сентября по состоянию на 16:00 в этом пункте пропуска на въезд оформлено 144 транспортных средства с различными товарами, на выезд - 130.
Всего от 14.00 часов по завершению переговоров в зону таможенного контроля прибыло 31 транспортное средство с битумом, часть битумовозов уже оформлена, другие - в процессе оформления. Таможенное оформление других товаров производится параллельно со стратегическим битумом.
Пробки в "Выступовичах" возникли из-за закрытия пункта пропуска "Новые Яриловичи", вызванного ситуацией с хасидами.
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