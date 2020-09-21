Гостаможня сообщила о прекращении блокировании ввоза битума из Беларуси

На границе Украины и Беларуси в пункте пропуска "Выступовичи" прекращено блокирование битумовозов благодаря договоренностям с таможенной службой.

Об этом в Facebook сообщила Киевская таможня Государственной таможенной службы, передает БизнесЦензор.

"Благодаря достигнутым договоренностям между таможенной службой и водителями грузовиков, блокирование ими битумовозов в пункте пропуска "Выступовичи" прекращено. Ситуация стабилизируется", - говорится в сообщении.

Водители согласились пропускать грузовики отдельной очередь, но при условии, что таможенное оформление других товаров будет проводиться параллельно с битумом.

От 0-00 часов 20 сентября по состоянию на 16:00 в этом пункте пропуска на въезд оформлено 144 транспортных средства с различными товарами, на выезд - 130.

Всего от 14.00 часов по завершению переговоров в зону таможенного контроля прибыло 31 транспортное средство с битумом, часть битумовозов уже оформлена, другие - в процессе оформления. Таможенное оформление других товаров производится параллельно со стратегическим битумом.

Пробки в "Выступовичах" возникли из-за закрытия пункта пропуска "Новые Яриловичи", вызванного ситуацией с хасидами.