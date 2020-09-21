Закрытый из-за хасидов пункт пропуска на границе с Беларусью возобновил работу

На украинско-белорусской границе в Черниговской области возобновил работу пункт пропуска "Новые Яриловичи", который был закрыт из-за скопления хасидов на прошлой неделе.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба, передает БизнесЦензор.

"Закрытие пункта пропуска "Новые Яриловичи" привело к накоплению транспортных средств в пп "Выступовичи". В очереди на въезд в Украину сейчас находится около 550 транспортных средств, на выезд – 250. Просим граждан, перевозчиков и субъектов ВЭД учитывать эту информацию при планировании поездок за и в Беларусь", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, ранее в Таможенной службе сообщали, что ситуация с накоплением транспортных средств в пункте пропуска "Выступовичи" на украинско-белорусской границе за сутки с субботы на воскресение значительно ухудшилась, ввоз битума из Беларуси резко ограничен.

Накануне в очереди на въезд в Украину находилось около 900 транспортных средств (ТС), на выезд – 300.

Пробки в "Выступовичах" возникли из-за закрытия пункта пропуска "Новые Яриловичи", вызванного ситуацией с хасидами.