Госкомиссия ввела ограничения для "красной" зоны распространения коронавируса

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о введении ограничений на территориях, где 18 сентября установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Об этом со ссылкой на сообщение Кабинета министров сообщает БизнесЦензор.

С 22 сентября будет установлены ограничения в Чопе Закарпатской области, Перемышлянском и Пустомытовском районе Львовской области, в г. Бережаны и в Залищицком, Збаражском, Тернопольском районах Тернопольской области, в Славуте и в Волочиском районе Хмельницкой области, в Каневе Черкасской области, в Герцеивском, Кельменецком районах Черновицкой области, в Нежине и Носовском районе Черниговской области.

Ограничения предусматривают широкий список запретов, таких как – перевозки пассажиров, посещение кафе, спортзалов, кинотеатров, посещение учебных заведений и др.

Как сообщал БизнесЦензор, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 21 сентября.

Как сообщалось, после отказа местных властей соблюдать действующие карантинные ограничения Кабмин в очередной раз обновил критерии зонирования регионов по уровню эпидемиологической опасности.

Согласно одобренным правительством правкам в карантинное постановление №641, вводится динамический порог уровня заболеваемости для отнесения территорий к "красным" зонам – число заболевших за последние 14 дней на 100 тыс. населения впятеро выше, чем в среднем по Украине. Таким образом, порог отнесения территорий к "красным" зонам по критерию заболеваемости повышен более чем вдвое.

Кроме того, в "красной" зоне разрешена работа школ и детсадов. При этом само решение об отнесении региона к такой зоне будет приниматься при согласии местных властей.