"Укравтодор" заплатит 13 миллионов бывшей фирме советника своего главы

Служба автомобильных дорог в Николаевской области 16 сентября подписала договор с ООО "Международный проектный институт" на разработку проектной документации на капитальный ремонт дороги М-13 Кропивницкий-Платоново на участке км 99+484 - км 119+984 стоимостью 12,70 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Четыре фирмы на аукционе предлагали цены ниже, две даже предложили выполнить работу за 8,5 млн грн.

Однако заказчик отклонил всех более дешевых конкурентов "Международного проектного института" по формальным причинам.

Основанием для проведения тендера стало постановление Кабмина о выделении средств для осуществления строительства, реконструкции, ремонта и содержания Государственному агентству автомобильных дорог ("Укравтодор"), согласно которому 35 млрд грн из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 было направлено на ремонт и строительств дорог. В частности, на проектно-изыскательские работы по объектам капитального ремонта Службе автомобильных дорог в Николаевской области было выделено 30 млн грн.

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Собственниками ООО "Международный проектный институт" является ООО "Стрит Люкс" и чешская компания "KMN", а конечными бенефициарами сейчас указаны киевлянка Алена Костюченко и чех Николай Сбоев. По данным "Clarity", в апреле 2020 года совладельцем компании был Евгений Петрощук, который в конце 2019 был назначен советником председателя "Укравтодора" Александра Кубракова.

В 2019 году СМИ опубликовали материал с комментарием одного из учредителей ООО "Институт комплексного проектирования объектов строительства" Андрея Козюка. Он утверждал, что Петрощук настойчиво предлагал ему и партнеру Александру Фоменко продать свои доли в компании. Когда двое из четырех основателей отказались продавать свои доли, Петрощук, вместе с другими двумя учредителями – Андреем Войтовичем и Иваном Фалем создали "Международный проектный институт", на который начали передавать активы "Института комплексного проектирования объектов строительства".

По словам Козюка, в течение 2018-2019 годов из компании различными способами вывели около 17 млн ​​грн, причем для этого использовалась и компания Андрея Вавриша "Риверсайд Девелопмент": 760 тыс. грн со счетов Института пошло строительной компании вроде "в рамках возврата финансовой помощи".

Сейчас Евгений Петрощук и Андрей Фаль – члены технического совета "Укравтодора".

В течение 1-17 сентября Николаевская САД заключила с ООО "Международный проектный институт" шесть договоров на проектирование общей стоимостью 51,42 млн грн. Лишь в одном из них компания выиграла, потому что предложила наиболее выгодную цену. В остальных случаях заказчик отклонял всех дешевых конкурентов.

Также "Международный проектный институт" в 2020 году выиграл 3,89 млн грн на разработку предпроектной документации у Ровенской и Львовской САД, а также подписал два договора на авторский надзор в Киевской САД.

Напомним, этой весной другой советник председателя "Укравтодора" Вадим Олейник и руководитель сектора инфраструктуры Офиса эффективного регулирования (BRDO) Владислав Притоманов создали ООО "Автодор Консалтинг" для платного консультирование бизнеса по тендерам "Укравтодора". Однако глава "Укравтодора" Александр Кубраков в конце концов заявил об отсутствии претензий к деятельности Олийныка. Притоманова уволили из BRDO.