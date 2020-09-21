"Укрэнерго" инициировало повышение тарифа на передачу электроэнергии в 2,7 раза

НЭК "Укрэнерго" предлагает с 1 ноября текущего года повысить тариф на передачу электроэнергии почти в 2,7 раза – до 640,48 грн/МВт-ч, установив такой тариф для "зеленой" металлургии на уровне 108,83 грн/МВт-ч (установленный с 1 августа тариф на передачу – 240,23 грн/МВт-ч (без НДС).

Проект изменений тарифа подготовлен "Укрэнерго", слушания по нему запланированы на 25 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно порядку проведения слушаний, их протокол будет передан в Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Согласно обоснованию к проекту, необходимость пересмотра тарифа возникла из-за прогнозируемого дефицита "Укрэнерго" по ПСО в размере 9,95 млрд грн, в том числе по компенсации "зеленых" тарифов, увеличения по решению суда размера выплат на услуги ЧАЭС (с 13,38 млн грн в год до 18,24 млн грн в год), а также с учетом общего дефицита средств в заложенном на 2020 год тарифе на оплату обязательств общества перед бюджетом в размере 0,59 млрд грн.

Относительно последнего, в частности, отмечается, что в первом полугодии 2020 года НЭК выполнила в полном объеме обязательства перед госбюджетом по выплате дивидендов в размере 0,56 млрд грн при заложенных в тарифе 0,08 млрд грн, уплатила налог на прибыль в размере 0,66 млрд грн при "тарифных" 0,56 млрд грн.

"Предлагается учесть в тарифе на услуги по передаче электроэнергии с 1 ноября общую сумму дефицита средств в размере 10,55 млрд грн", – говорится в обосновании.

В нем также отмечается, что при расчетах тарифа учтены ожидаемые объемы передачи (потребления), экспорта электроэнергии в ноябре-декабре в объеме 25,29 млн МВт-ч.

Вместе с тем "Укрэнерго" отмечает, что с 1 ноября вступает в силу расчет тарифа на передачу для четырех предприятий так называемой "зеленой металлургии", предусмотренный законом об условиях поддержки возобновляемой энергетики № 810-IX.

Учитывая прогнозируемые среднемесячные объемы потребления электроэнергии предприятиями "зеленой" металлургии, тариф для них, по расчетам НЭК, составит 108,83 грн/МВт-ч.

"Укрэнерго" отмечает, что прогнозы по потреблению "Днепроспецстали" составляют 28,3 тыс. МВт-ч, для "Днепростали" – 37,8 тыс. МВт-ч, "Электростали" – 6,9 тыс. МВт-ч, "Азовэлектростали" – 200 МВт-ч.

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Как сообщалось, на минувшей неделе Верховная Рада отклонила правительственный законопроект №3960, который позволил бы "Укрэнерго" привлечь у ЕБРР 128 млн евро (3,8 млрд грн), а у Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) – 92 млн евро (2,8 млрд грн) для погашения задолженности по "зеленому тарифу". В частности, средства ЕИБ были сэкономлены по результатам реализации проектов строительства ВЛ 750 кВ "РАЭС – Киевская" и ВЛ 750 кВ "ЗАЭС – Каховская".

НКРЭКУ с 1 августа увеличила тариф "Укрэнерго" на передачу на 54,6% – с 155,4 грн/МВт-ч до 240,23 грн/МВт-ч (без НДС), тогда как проект решения предусматривал рост тарифа в 2,1 раза – до 327,97 грн/МВт-ч, а изначальное предложение НЭК было довести тариф до 604,51 грн/МВт-ч.

Комиссия решила отказаться от двукратного роста тарифа по просьбам представителей бизнеса и народных депутатов. Для этого "Укрэнерго" обязалось провести дополнительные переговоры с МФО с целью увеличения объема привлекаемых кредитных средств.