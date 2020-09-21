За неделю начислено 4,2 миллиона платы за перегрузки, – Мининфраструктуры

По итогам 14-20 сентября этого года инспекторами "Укртрансбезопасности" в сотрудничестве с Нацполицией было проверено еще более 26 тыс. транспортных средств, составлено 445 актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислено около 4,2 млн грн платы за перегрузки.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры, передает БизнесЦензор.

В разрезе регионов наибольшее платы за проезд начислено в Одесской, Николаевской и Волынской областях. Вместе с тем, по сравнению с прошлой неделей показатели эффективности габаритно-весового контроля (ГВК) повысились в Волынской, Донецкой, Житомирской, Полтавской, Сумской и Черновицкой областях.

Топ-3 нарушителей габаритно-весовых норм за неделю: