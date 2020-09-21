За неделю начислено 4,2 миллиона платы за перегрузки, – Мининфраструктуры
По итогам 14-20 сентября этого года инспекторами "Укртрансбезопасности" в сотрудничестве с Нацполицией было проверено еще более 26 тыс. транспортных средств, составлено 445 актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислено около 4,2 млн грн платы за перегрузки.
Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры, передает БизнесЦензор.
В разрезе регионов наибольшее платы за проезд начислено в Одесской, Николаевской и Волынской областях. Вместе с тем, по сравнению с прошлой неделей показатели эффективности габаритно-весового контроля (ГВК) повысились в Волынской, Донецкой, Житомирской, Полтавской, Сумской и Черновицкой областях.
Топ-3 нарушителей габаритно-весовых норм за неделю:
- авто Mercedes-Benz (перевозчик – ООО "СПМК-17"), следовавшее по автодороге Н-11 с перегрузом на 45,5% и общим весом 58,2 тонн при норме 40 тонн. Начислена плата за проезд – 2990,85 евро;
- авто Mercedes-Benz (перевозчик – ООО "СПМК-17"), следовавшее по автодороге Н-11 с перегрузом на 42% и общим весом 56,65 тонн при норме 40 тонн. Начислена плата за проезд – 2134,6 евро;
- авто DAF (перевозчик – Ярошенко Д.В.), следовавшее по автодороге Р-44 с перегрузом на 49% и общим весом 59,6 тонн при норме 40 тонн. Начислена плата за проезд – 1544 евро.
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