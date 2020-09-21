Минэкономики ухудшило оценку собранного урожая
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства пересмотрело промежуточные результаты уборочной кампании 2020 в сторону понижения.
Как сообщает пресс-служба министерства, по данным Госстата по состоянию на 17 сентября украинские сельхозпроизводители собрали 43,2 млн тонн основных культур с площади 13,6 млн га, из них собрано почти 36 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 9,8 млн га (64%), передает БизнесЦензор.
В разрезе культур намолочено пшеницы – 25,1 млн тонн с площади 6,6 млн га, ячменя – 7,8 млн тонн с 2,4 млн га, гороха – 516,2 тыс. тонн с площади 238 тыс. га, рапса – 2,56 млн га с площади 1,1 млн га, проса – 155 тыс. тонн с площади 87,3 тыс. га (58%), гречихи – 61,6 тыс. тонн с площади 42,8 тыс. га (55%), подсолнечника – 40,7 млн тонн с площади 2,3 млн га (36%), сои – 596,5 тыс. тонн с площади 290,2 тыс. га (22%), кукурузы – 668 тыс. тонн с площади 137,2 тыс. га (3%).
Как сообщалось, Минэкономики публиковало данные, что сельхозпроизводители уже собрали 36,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 9,3 млн га (61% к прогнозу) еще 13 августа.
На 1 сентября Минэкономики сообщало о собранных 38,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.
В начале сентября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ухудшило прогноз урожая зерновых в 2020 году с 70 млн тонн до 68 млн тонн.
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tZE inform
07.05.2020 г. За период декабрь 2019 г. по март 2020 года из государственных единиц хранения стратегических запасов зерна было изъято 1.86 млн. т зерна продовольственной группы.
Основная масса этого зерна, около 1 млн. т была вывезена через морские порты Украины в период с 12 по 22 марта. Подобная операция невозможна без разрешения президента страны, как главы СНБО.
В начале сентября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ухудшило прогноз урожая зерновых в 2020 году с 70 млн тонн до 68 млн тонн. Реальность становится еще более угрожающей. Украина не добирает и 60 млн. тонн.
https://twitter.com/tZEinform/status/1308316900766646274
При том основная сфера потерь - потери зерна пищевой группы. Учитывая пустые склады Госрезерва очищенные еще в начале года "молодыми и прикольными", Украина стоит перед серьезной проблемой стратегического значения. Хроника (обновление)