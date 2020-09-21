Минэкономики ухудшило оценку собранного урожая

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства пересмотрело промежуточные результаты уборочной кампании 2020 в сторону понижения.

Как сообщает пресс-служба министерства, по данным Госстата по состоянию на 17 сентября украинские сельхозпроизводители собрали 43,2 млн тонн основных культур с площади 13,6 млн га, из них собрано почти 36 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 9,8 млн га (64%), передает БизнесЦензор.

В разрезе культур намолочено пшеницы – 25,1 млн тонн с площади 6,6 млн га, ячменя – 7,8 млн тонн с 2,4 млн га, гороха – 516,2 тыс. тонн с площади 238 тыс. га, рапса – 2,56 млн га с площади 1,1 млн га, проса – 155 тыс. тонн с площади 87,3 тыс. га (58%), гречихи – 61,6 тыс. тонн с площади 42,8 тыс. га (55%), подсолнечника – 40,7 млн тонн с площади 2,3 млн га (36%), сои – 596,5 тыс. тонн с площади 290,2 тыс. га (22%), кукурузы – 668 тыс. тонн с площади 137,2 тыс. га (3%).

Как сообщалось, Минэкономики публиковало данные, что сельхозпроизводители уже собрали 36,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 9,3 млн га (61% к прогнозу) еще 13 августа.

На 1 сентября Минэкономики сообщало о собранных 38,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

В начале сентября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ухудшило прогноз урожая зерновых в 2020 году с 70 млн тонн до 68 млн тонн.