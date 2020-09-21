БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
3 062 11

Минэкономики ухудшило оценку собранного урожая

Минэкономики ухудшило оценку собранного урожая

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства пересмотрело промежуточные результаты уборочной кампании 2020 в сторону понижения.

Как сообщает пресс-служба министерства, по данным Госстата по состоянию на 17 сентября украинские сельхозпроизводители собрали 43,2 млн тонн основных культур с площади 13,6 млн га, из них собрано почти 36 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 9,8 млн га (64%), передает БизнесЦензор.

В разрезе культур намолочено пшеницы – 25,1 млн тонн с площади 6,6 млн га, ячменя – 7,8 млн тонн с 2,4 млн га, гороха – 516,2 тыс. тонн с площади 238 тыс. га, рапса – 2,56 млн га с площади 1,1 млн га, проса – 155 тыс. тонн с площади 87,3 тыс. га (58%), гречихи – 61,6 тыс. тонн с площади 42,8 тыс. га (55%), подсолнечника – 40,7 млн тонн с площади 2,3 млн га (36%), сои – 596,5 тыс. тонн с площади 290,2 тыс. га (22%), кукурузы – 668 тыс. тонн с площади 137,2 тыс. га (3%).

Как сообщалось, Минэкономики публиковало данные, что сельхозпроизводители уже собрали 36,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 9,3 млн га (61% к прогнозу) еще 13 августа.

На 1 сентября Минэкономики сообщало о собранных 38,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

В начале сентября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ухудшило прогноз урожая зерновых в 2020 году с 70 млн тонн до 68 млн тонн.

Автор: 

зерно (1870) урожай (520) зернові (1152) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (191)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+1
Шановний https://biz.censor.net/user/425456, дітей і підлітків, в значній мірі, виховує оточення. 90-ті(епоха кравчучок). - Мами шастали по світі, щоб нагодувати і одягнути своїх дітей, чоловіки, втративши роботу(часто висококваліфіковану) спивались, або пробували знайти себе в чомусь актуальному(я зустрічав науковців, які торгували з лотка зіпсованими томатами). Діти росли самі по собі і мріяли стати рекетирами(в той час ці кредитували, судили, оподатковували, захищали) не засранець, комуняцька гнида Кравчук, а бандити. Багато з них тепер носять генеральські погони. А зараз, якщо пам'ятаєте арифметику, додайте до 10 - 15 років 25. Це покоління(35-40 р) займає чільні позиції в соціумі і вирішує(в міру своєї зіпсованості) долю держави.
показати весь коментар
22.09.2020 01:26
+1
Тут все как белый день. У больших агрохолдингов убытки. Аппетиты меньше не стали. С учетом того что многие рынки сбыта в 2020 году прикрылись нужно или понижать цены на вывозимую продукцию что б дальше быть конкурентными. Ну или поиметь внутренний рынок своей страны, то есть нас с вами. Правильно, сей час начнут разгонять тему с плохими урожаями, мол последний хер без соли доедаем. Последствия, продажа скупленного урожая производителям по спекулятивным ценам. Итог, производитель повышает цены на свою продукцию конечным потребителям, простым гражданам. И это, минималка уже 5000 тыс. грн. Не в чем себе не отказывайте.
показати весь коментар
22.09.2020 12:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хіба хтось завадив ниві не зазеленіти чи нові, зелені, молоді виявилися, ще зліснішими за попередників, хабарниками і корупціонерами?
показати весь коментар
21.09.2020 21:36 Відповісти
Шановний https://biz.censor.net/user/425456, дітей і підлітків, в значній мірі, виховує оточення. 90-ті(епоха кравчучок). - Мами шастали по світі, щоб нагодувати і одягнути своїх дітей, чоловіки, втративши роботу(часто висококваліфіковану) спивались, або пробували знайти себе в чомусь актуальному(я зустрічав науковців, які торгували з лотка зіпсованими томатами). Діти росли самі по собі і мріяли стати рекетирами(в той час ці кредитували, судили, оподатковували, захищали) не засранець, комуняцька гнида Кравчук, а бандити. Багато з них тепер носять генеральські погони. А зараз, якщо пам'ятаєте арифметику, додайте до 10 - 15 років 25. Це покоління(35-40 р) займає чільні позиції в соціумі і вирішує(в міру своєї зіпсованості) долю держави.
показати весь коментар
22.09.2020 01:26 Відповісти
позаторік та й торік іще нива була щедрішою...а кравчук придбав хатинку в альпах
показати весь коментар
22.09.2020 06:36 Відповісти
Судя по тому что сейчас гречаного меда не найти нигде гречки никто уже не садит. Вместо меда продают какой то желтый мазут. Ну ниче страшного. Зато сои и рапса насадили д***я. А гречку привезем с Китая и Рашкивтридорога. Украина же аграрная страна бл****. Только спрашивается, нахиба за мои налоги дотируются ети *аграрии*, которые засрали всю страну своей соей и рапсом, а продукты мы вынуждены покупать зарубежом?
https://biz.censor.net/comments/locate/3220515/019214b9-3616-700d-81ab-dd50d33b7e83
https://biz.censor.net/comments/locate/3220515/019214b9-3617-7095-8f4b-ef9da0caf9df
показати весь коментар
21.09.2020 22:55 Відповісти
Щось з математикою у них не лад. Соняхів прибрехали точно
показати весь коментар
21.09.2020 23:04 Відповісти
Тут все как белый день. У больших агрохолдингов убытки. Аппетиты меньше не стали. С учетом того что многие рынки сбыта в 2020 году прикрылись нужно или понижать цены на вывозимую продукцию что б дальше быть конкурентными. Ну или поиметь внутренний рынок своей страны, то есть нас с вами. Правильно, сей час начнут разгонять тему с плохими урожаями, мол последний хер без соли доедаем. Последствия, продажа скупленного урожая производителям по спекулятивным ценам. Итог, производитель повышает цены на свою продукцию конечным потребителям, простым гражданам. И это, минималка уже 5000 тыс. грн. Не в чем себе не отказывайте.
показати весь коментар
22.09.2020 12:20 Відповісти
В начале сентября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ухудшило прогноз урожая зерновых в 2020 году с 70 млн тонн до 68 млн тонн. Реальность становится еще более угрожающей. Украина не добирает и 60 млн. тонн. При том основная сфера потерь - потери зерна пищевой группы. Учитывая пустые склады Госрезерва очищенные еще в начале года "молодыми и прикольными", Украина стоит перед серьезной проблемой стратегического значения.
показати весь коментар
22.09.2020 13:49 Відповісти
не буде хліба - доведеться їсти одне м'ясо
показати весь коментар
29.09.2020 20:22 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

07.05.2020 г. За период декабрь 2019 г. по март 2020 года из государственных единиц хранения стратегических запасов зерна было изъято 1.86 млн. т зерна продовольственной группы.
Основная масса этого зерна, около 1 млн. т была вывезена через морские порты Украины в период с 12 по 22 марта. Подобная операция невозможна без разрешения президента страны, как главы СНБО.
В начале сентября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ухудшило прогноз урожая зерновых в 2020 году с 70 млн тонн до 68 млн тонн. Реальность становится еще более угрожающей. Украина не добирает и 60 млн. тонн.
https://twitter.com/tZEinform/status/1308316900766646274

При том основная сфера потерь - потери зерна пищевой группы. Учитывая пустые склады Госрезерва очищенные еще в начале года "молодыми и прикольными", Украина стоит перед серьезной проблемой стратегического значения. Хроника (обновление)
показати весь коментар
22.09.2020 15:47 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 