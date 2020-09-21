Зеленский подписал закон о выделении 80 миллионов на оздоровление детей

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон "О государственном бюджете на 2020 год" по обеспечению оздоровления и отдыха детей, требующих особого внимания и поддержки".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

Документ обеспечивает поддержку льготных категорий детей путем финансирования из госбюджета их оздоровления и отдыха в детских учреждениях, расположенных в горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, на побережье Черного и Азовского морей.

Согласно закону, в 2020 году на мероприятия по оздоровлению детей будет направлено 80 млн грн по новой бюджетной программе Министерства социальной политики. За эти средства еще необходимо провести закупку соответствующих услуг.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 1 сентября.

Изначально законопроектом предлагалось дополнительно выделить 180 млн грн на Министерству социальной политики по новой бюджетной программе "Оздоровление и отдых детей, требующих особого внимания и поддержки".

Однако профильный Комитет парламента сократил предложенную сумму финансирования по этой программе до 80 млн грн. В выводах комитета указано, что в представленных материалах отсутствует информация о перечне учреждений, в которых планируется осуществлять оздоровление детей льготных категорий, их форме собственности, стоимости путевок, а также порядок предоставления путевок детям из разных регионов. Кроме того, Комитет отметил, что в соответствии с постановлением Кабмина на период действия карантина ограничена деятельность детских учреждений оздоровления и отдыха.