В Украине за сутки обнаружили почти 2900 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утро 22 сентября обнаружено 2 884 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество выявленных случаев заражения выросло до 181 237. Из них летальных случаев – 3 642, случаев выздоровления – 79 901, продолжают болеть 97 694 человека.

Наибольшее количество случаев заболевания выявлено в Киеве – 20 028, Львовской области – 18 793, Харьковской области – 15 505, Черновицкой области – 13 304, Ивано-Франковской области – 12 675.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утром 21 сентября обнаружено 2 675 новых случаев заражения коронавирусом.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 21 сентября.

Как сообщалось, после отказа местных властей соблюдать действующие карантинные ограничения Кабмин в очередной раз обновил критерии зонирования регионов по уровню эпидемиологической опасности.

Согласно одобренным правительством правкам в карантинное постановление №641, вводится динамический порог уровня заболеваемости для отнесения территорий к "красным" зонам – число заболевших за последние 14 дней на 100 тыс. населения впятеро выше, чем в среднем по Украине. Таким образом, порог отнесения территорий к "красным" зонам по критерию заболеваемости повышен более чем вдвое.

Кроме того, в "красной" зоне разрешена работа школ и детсадов. При этом само решение об отнесении региона к такой зоне будет приниматься при согласии местных властей.