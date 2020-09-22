Бизнес заметил изменение курсовой политики нового руководства Нацбанка, – глава Dragon Capital
Новая команда Национального банка Украины (НБУ) дала рынку сигнал, что не будет допускать укрепления курса гривни.
Об этом глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала заявил в ходе представления Global Outlook Европейской бизнес ассоциации, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В отличие от предыдущей команды НБУ, которая выкупала доллар, но… не меняла направление, давала курсу укрепляться, новая команда не давала курсу укрепляться и дала рынку сигнал, что она не будет позволять гривне укрепляться", – сказал Фиала.
По словам главы инвесткомпании, игроки на рынке поняли позицию Нацбанка, что также привело к девальвации.
"Мы видим курс уже 28,20-28,25 грн/$, что заставило НБУ на прошлой неделе продать больше $70 млн где-то на уровне 28,15 грн/$, чтобы эту девальвацию немного притормозить", – добавил он.
Глава Dragon Capital добавил, что несмотря на декларацию командой нового главы НБУ Кирилла Шевченко неизменности политики центробанка и продолжения плавающего курсообразования, судя по интервенциям на межбанковском валютном рынке, которые Нацбанк проводил последние полтора месяца, "всем игрокам (и банкам, и экспортерам) стало понятно, что НБУ будет подыгрывать или помогать выполнить те задачи, которые озвучил президент и которые заложены бюджете".
Фиала также отметил, что сейчас инвесторы считают политику государства Украина непонятной. В частности, по его словам, для бизнеса остались непонятными кадровые изменения в Кабинете министров и Национальном банке Украины (НБУ), хотя в НБУ критической смены курса пока не произошло.
"Новая команда, которая туда пришла, четыре из шести членов правления были заменены, пока не сделала ничего, что бы отличалось от политики предыдущей команды и по монетарной политике. Единственное, что, наверное, происходит, и вы это наблюдаете наверное, это курс гривни", – отметил Фиала.
Как сообщалось, на минувшей неделе курс гривни с впервые с конца марта опустился ниже отметки 28 грн/$.
Национальный банк для поддержки гривни продал на межбанковском рынке за неделю $71 миллион, приостановив покупку валюты впервые с июля. При этом неделей ранее НБУ купил на межбанковском валютном рынке $22,5 млн, хотя, по мнению некоторых банкиров, явной необходимости в этом не было.
"Всю прошлую неделю НБУ демонстрировал новую стратегию работы на межбанковском рынке, присутствуя с покупкой доллара без явной на то необходимости. Это подстегнуло рынок к росту", – отмечали в казначействе одного из коммерческих банков.
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НБУ как и раньше лишь сглаживает колебания, а не влияет на тренд курса.
Сейчас лишь меньше сглаживает, т.к. 70млн в неделю - это ни о чем. Тренд определяют другие факторы и игроки, а не НБУ.
Кстати, а вы в какой службе такси работаете?
Вы (а не я) Томаша называете выскочкой и несмышленышем, пытаясь приписать эти слова мне. Ну и про таксиста - это видимо простой психологический перенос, маскирующийся под попытку унизить собеседника
Так себе приемчики, дешевые, типично демагогические.
Я-то понимаю, что Томаш знает что такое 70млн за неделю на МБ и что не НБУ определяет тренды. А почему он говорит так как говорит и на каких "таксистов" это расчитано сами подумайте.
Не Ваша ли фраза ?
Даже в приведенных его цитатах есть противоречия.
Томаш:
В отличие от предыдущей команды НБУ, которая выкупала доллар, но… не меняла направление, давала курсу укрепляться, новая команда не давала курсу укрепляться и дала рынку сигнал, что она не будет позволять гривне укрепляться
Вы:
1) НБУ как и раньше лишь сглаживает колебания, а не влияет на тренд курса.
2) Сейчас лишь меньше сглаживает, т.к. 70млн в неделю - это ни о чем. Тренд определяют другие факторы и игроки, а не НБУ.
Факты:
1) курс сейчас 28 и растет.
2) Прошлая команда в таких случаях продавала больше, чтоб не дать упасть курсу так сильно.
3) Эта команда продала всего лишь... как вы там сказали " 70млн в неделю - это ни о чем"
4) Игроки валютного рынка тоже, как и вы, видят, что "это ни о чем", и что новый НБУ не будет пытаться действительно не давать спекулятивно рости курсу, как пытаться делать старый НБУ.
5) Посмотрите, что написал Томаш, и как его слова подтвердили вы (вот то ваше "ниачом")
Старый НБУ действовал (наконец-то!) в рамках обазанностей НБУ по сдерживанию резких колебаний. Делал это достаточно неплохо. Повторю, сам тренд задавался не НБУ. Тут претензий к нему быть не может.
Сейчас НБУ тоже не задает тренд (как минумум пока), но действует согласовано с пожеланиями банковой (ау, независимость). Именно поэтому продал на рынке только 70 млн, которые действительно ни о чем в этой ситуации. НБУ не мешает курсу гривны слабеть (а за счет таких малых интервенций скорее способствует, чем не мешает), что в интересах Банковой. Ну так совпало, наверное. Это же по сути говорит и Томаш. Плюс что бизнес это заметил и, видимо, учел.