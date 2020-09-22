Бизнес заметил изменение курсовой политики нового руководства Нацбанка, – глава Dragon Capital

Новая команда Национального банка Украины (НБУ) дала рынку сигнал, что не будет допускать укрепления курса гривни.

Об этом глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала заявил в ходе представления Global Outlook Европейской бизнес ассоциации, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В отличие от предыдущей команды НБУ, которая выкупала доллар, но… не меняла направление, давала курсу укрепляться, новая команда не давала курсу укрепляться и дала рынку сигнал, что она не будет позволять гривне укрепляться", – сказал Фиала.

По словам главы инвесткомпании, игроки на рынке поняли позицию Нацбанка, что также привело к девальвации.

"Мы видим курс уже 28,20-28,25 грн/$, что заставило НБУ на прошлой неделе продать больше $70 млн где-то на уровне 28,15 грн/$, чтобы эту девальвацию немного притормозить", – добавил он.

Глава Dragon Capital добавил, что несмотря на декларацию командой нового главы НБУ Кирилла Шевченко неизменности политики центробанка и продолжения плавающего курсообразования, судя по интервенциям на межбанковском валютном рынке, которые Нацбанк проводил последние полтора месяца, "всем игрокам (и банкам, и экспортерам) стало понятно, что НБУ будет подыгрывать или помогать выполнить те задачи, которые озвучил президент и которые заложены бюджете".

Фиала также отметил, что сейчас инвесторы считают политику государства Украина непонятной. В частности, по его словам, для бизнеса остались непонятными кадровые изменения в Кабинете министров и Национальном банке Украины (НБУ), хотя в НБУ критической смены курса пока не произошло.

"Новая команда, которая туда пришла, четыре из шести членов правления были заменены, пока не сделала ничего, что бы отличалось от политики предыдущей команды и по монетарной политике. Единственное, что, наверное, происходит, и вы это наблюдаете наверное, это курс гривни", – отметил Фиала.

Как сообщалось, на минувшей неделе курс гривни с впервые с конца марта опустился ниже отметки 28 грн/$.

Национальный банк для поддержки гривни продал на межбанковском рынке за неделю $71 миллион, приостановив покупку валюты впервые с июля. При этом неделей ранее НБУ купил на межбанковском валютном рынке $22,5 млн, хотя, по мнению некоторых банкиров, явной необходимости в этом не было.

"Всю прошлую неделю НБУ демонстрировал новую стратегию работы на межбанковском рынке, присутствуя с покупкой доллара без явной на то необходимости. Это подстегнуло рынок к росту", – отмечали в казначействе одного из коммерческих банков.