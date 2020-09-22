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Бизнес заметил изменение курсовой политики нового руководства Нацбанка, – глава Dragon Capital

Бизнес заметил изменение курсовой политики нового руководства Нацбанка, – глава Dragon Capital

Новая команда Национального банка Украины (НБУ) дала рынку сигнал, что не будет допускать укрепления курса гривни.

Об этом глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала заявил в ходе представления Global Outlook Европейской бизнес ассоциации, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В отличие от предыдущей команды НБУ, которая выкупала доллар, но… не меняла направление, давала курсу укрепляться, новая команда не давала курсу укрепляться и дала рынку сигнал, что она не будет позволять гривне укрепляться", – сказал Фиала.

По словам главы инвесткомпании, игроки на рынке поняли позицию Нацбанка, что также привело к девальвации.

"Мы видим курс уже 28,20-28,25 грн/$, что заставило НБУ на прошлой неделе продать больше $70 млн где-то на уровне 28,15 грн/$, чтобы эту девальвацию немного притормозить", – добавил он.

Глава Dragon Capital добавил, что несмотря на декларацию командой нового главы НБУ Кирилла Шевченко неизменности политики центробанка и продолжения плавающего курсообразования, судя по интервенциям на межбанковском валютном рынке, которые Нацбанк проводил последние полтора месяца, "всем игрокам (и банкам, и экспортерам) стало понятно, что НБУ будет подыгрывать или помогать выполнить те задачи, которые озвучил президент и которые заложены бюджете".

Фиала также отметил, что сейчас инвесторы считают политику государства Украина непонятной. В частности, по его словам, для бизнеса остались непонятными кадровые изменения в Кабинете министров и Национальном банке Украины (НБУ), хотя в НБУ критической смены курса пока не произошло.

"Новая команда, которая туда пришла, четыре из шести членов правления были заменены, пока не сделала ничего, что бы отличалось от политики предыдущей команды и по монетарной политике. Единственное, что, наверное, происходит, и вы это наблюдаете наверное, это курс гривни", – отметил Фиала.

Как сообщалось, на минувшей неделе курс гривни с впервые с конца марта опустился ниже отметки 28 грн/$. 

Национальный банк для поддержки гривни продал на межбанковском рынке за неделю $71 миллион, приостановив покупку валюты впервые с июля. При этом неделей ранее НБУ купил на межбанковском валютном рынке $22,5 млн, хотя, по мнению некоторых банкиров, явной необходимости в этом не было.

"Всю прошлую неделю НБУ демонстрировал новую стратегию работы на межбанковском рынке, присутствуя с покупкой доллара без явной на то необходимости. Это подстегнуло рынок к росту", – отмечали в казначействе одного из коммерческих банков.

Автор: 

гривня (1555) курс (1510) НБУ (9314) Dragon Capital (150) Фіала Томаш (17)


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Топ коментарі
+5
Все верно, какой-то выскочка Томаш, совершенный несмышленыш в бизнесе, вылез со своими идиотскими предположениями!
Кстати, а вы в какой службе такси работаете?
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22.09.2020 20:18
+3
"ПроФФесионалы" гауляйтера Украины Ермака-Козыря ведут таки Украину в объятия роSSии.
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22.09.2020 20:31
+1
Что он несет?

НБУ как и раньше лишь сглаживает колебания, а не влияет на тренд курса.

Сейчас лишь меньше сглаживает, т.к. 70млн в неделю - это ни о чем. Тренд определяют другие факторы и игроки, а не НБУ.
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22.09.2020 18:18
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Видимо, идея была в том, чтобы немного опустить гривну и за счет этого поднять зарплату/прожиточный минимум (то есть сделать такой переможный социальный посыл перед выборами), а больше ничего трогать и не хотели.
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22.09.2020 17:54 Відповісти
Что он несет?

НБУ как и раньше лишь сглаживает колебания, а не влияет на тренд курса.

Сейчас лишь меньше сглаживает, т.к. 70млн в неделю - это ни о чем. Тренд определяют другие факторы и игроки, а не НБУ.
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22.09.2020 18:18 Відповісти
Все верно, какой-то выскочка Томаш, совершенный несмышленыш в бизнесе, вылез со своими идиотскими предположениями!
Кстати, а вы в какой службе такси работаете?
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22.09.2020 20:18 Відповісти
Ввы предлагаете обсуждаете личности, а не факты и высказывания.

Вы (а не я) Томаша называете выскочкой и несмышленышем, пытаясь приписать эти слова мне. Ну и про таксиста - это видимо простой психологический перенос, маскирующийся под попытку унизить собеседника

Так себе приемчики, дешевые, типично демагогические.

Я-то понимаю, что Томаш знает что такое 70млн за неделю на МБ и что не НБУ определяет тренды. А почему он говорит так как говорит и на каких "таксистов" это расчитано сами подумайте.
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22.09.2020 23:39 Відповісти
Что он несет?
Не Ваша ли фраза ?
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23.09.2020 08:06 Відповісти
Моя. И? Она подчеркивает что его слова не соответствуют реальности (например, действиям НБУ приписывается то, что хотят вам сказать, а не то что есть) и акценты в статье расставлены очень однобоко. Так делают когда хотят манипулировать слушателями.

Даже в приведенных его цитатах есть противоречия.
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23.09.2020 11:57 Відповісти
Вы в своем комменте ниже написали про то, что у кого-то там противоречия в цитатах, а может тогда самое время перечитать и переосмыслить то, что вы сами написали?

Томаш:
В отличие от предыдущей команды НБУ, которая выкупала доллар, но… не меняла направление, давала курсу укрепляться, новая команда не давала курсу укрепляться и дала рынку сигнал, что она не будет позволять гривне укрепляться

Вы:
1) НБУ как и раньше лишь сглаживает колебания, а не влияет на тренд курса.
2) Сейчас лишь меньше сглаживает, т.к. 70млн в неделю - это ни о чем. Тренд определяют другие факторы и игроки, а не НБУ.

Факты:
1) курс сейчас 28 и растет.
2) Прошлая команда в таких случаях продавала больше, чтоб не дать упасть курсу так сильно.
3) Эта команда продала всего лишь... как вы там сказали " 70млн в неделю - это ни о чем"
4) Игроки валютного рынка тоже, как и вы, видят, что "это ни о чем", и что новый НБУ не будет пытаться действительно не давать спекулятивно рости курсу, как пытаться делать старый НБУ.
5) Посмотрите, что написал Томаш, и как его слова подтвердили вы (вот то ваше "ниачом")
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23.09.2020 14:23 Відповісти
Перечитал статью. Да действительно я не так понял ее текст, восприняв его как так - НБУ определил это направление курса и обеспечивает его. Видимо загововок ввел в заблужение.

Старый НБУ действовал (наконец-то!) в рамках обазанностей НБУ по сдерживанию резких колебаний. Делал это достаточно неплохо. Повторю, сам тренд задавался не НБУ. Тут претензий к нему быть не может.
Сейчас НБУ тоже не задает тренд (как минумум пока), но действует согласовано с пожеланиями банковой (ау, независимость). Именно поэтому продал на рынке только 70 млн, которые действительно ни о чем в этой ситуации. НБУ не мешает курсу гривны слабеть (а за счет таких малых интервенций скорее способствует, чем не мешает), что в интересах Банковой. Ну так совпало, наверное. Это же по сути говорит и Томаш. Плюс что бизнес это заметил и, видимо, учел.
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24.09.2020 14:25 Відповісти
"ПроФФесионалы" гауляйтера Украины Ермака-Козыря ведут таки Украину в объятия роSSии.
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22.09.2020 20:31 Відповісти
Давайте зелёные, губошлеп нарушит сейчас до 30
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22.09.2020 21:26 Відповісти
я не можу говорити від імені всіх жителів Країни, але мені вигідніше (спокійніше) коли курс стабільний. Є можливість розраховувати витрати наперед. І очікувати хоч якихось прибутків. Я памятаю часи кравчука і кучми.
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22.09.2020 22:20 Відповісти
Розлітається в друзки "останній бастіон" зебілів: а дивіться який курс, не те що при Пороху. Так от при Пороху курс був 27 гривен +- 1 гр. на сезонні коливання , і так 4 роки. а у зебілів курс буде повзти вниз постійно.
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22.09.2020 23:39 Відповісти
Фиала ПТНХ!
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22.09.2020 23:40 Відповісти
Щось мені здається , що Томаш Фіала це його не справжнє імья...
Бизнес заметил изменение курсовой политики нового руководства Нацбанка, – глава Dragon Capital - Цензор.НЕТ 4554
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23.09.2020 01:27 Відповісти
до чього це тут ?
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23.09.2020 08:05 Відповісти

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