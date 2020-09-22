Нацполиция потратит на закупку новых автомобилей еще 137 миллионов

Национальная полиция повторно объявила тендер на закупку 310 автомобилей спецназначения типа "седан" на общую ожидаемую сумму 136,59 млн грн.

Согласно информации на портале ProZorro, планируется закупить 60 единиц авто за 24,37 млн грн и 250 авто – за 112,22 млн грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Соответственно, ожидаемая стоимость одного автомобиля составляет 406,19 тыс. грн и 448,88 тыс. грн с НДС.

Все автомобили экологического класса Евро-5 должны быть выпущены в 2020 году, оснащены, в частности, бензиновым двигателем мощностью не менее 115 л.с., 5-ступенчатой механической КПП, системой кондиционирования, фронтальными подушками безопасности водителя и переднего пассажира.

Спецоборудование автомобилей по первому лоту должно включать только установленный на крыше сигнальный светодиодный маячок, а по второму лоту – светодиодную панель с громкоговорителем на крыше авто, радиостанцию, антивандальные чехлы задних сидений, цветографические схемы и надписи на кузове авто.

Заявки на участив тендере принимаются до 30 сентября, срок поставки автомобилей – до 17 декабря текущего года.

По информации в системе ProZorro, аналогичный тендер Нацполиция объявила 8 сентября, на него была подана только одна заявка – от ООО "Илта Львов", которое предложило сертифицированные компанией "Спец-Ком-Сервис" автомобили PGO двух модификаций (на базе Peugeot) за ожидаемые суммы 24,37 млн грн и 112,22 млн грн. Однако заявка была отклонена "из-за отсутствия подачи обеспечения ценового предложения согласно условиям документации".

Как сообщалось, в июле Национальная полиция признала ООО "Спец-Ком-Сервис" (ТМ Polycar) победителем тендера на поставку 150 спецавтомобилей (кроссоверов) на базе Rеnault Duster на общую сумму 71,9 млн грн (479,3 тыс. грн за штуку).

В мае текущего года "Спец-Ком-Сервис" заключила договор на поставку Нацполиции 200 аналогичных кроссоверов за 95,7 млн грн.

Компания "Спец-Ком-Сервис" (ТМ Polycar) основана в 2009 году, специализируется на поставках спецтехники, коммерческих автомобилей, производит кузова для автотранспорта, а также отопительные котлы.

По данным госреестра, владельцами ООО с уставным капиталом 4 млн грн на паритетных началах являются Сергей Калюш и Михаил Городовых. Компания неоднократно поставляла автомобили для силовых структур Украины.