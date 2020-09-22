"Укрзализныця" хочет запустить продажу билетов на электрички через интернет

"Укрзализныця" в ближайшее время запустит пилотный проект по продаже билетов на пригородные поезда через интернет.

Об этом сообщил IT-директор "Укрзализныци" Константин Мальцев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы планируем анализировать систему пригородных перевозок. В ближайшее время будем продавать билеты на электрички через интернет", - сказал Мальцев.

По его словам, также "Укрзализныця" намерена обновить сайт заказа билетов и мобильную версию сайта, запустить мессенджер-боты для предоставления дополнительной информации.