Azur Air Ukraine запустит авиарейсы в Доминикану и ОАЭ

Авиакомпания Azur Air Ukraine в октябре 2020 года начнет полетную программу в Доминиканскую Республику и ОАЭ.

Об этом сообщили в авиакомпании, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Первым, с 14 октября, авиаперевозчик запустит рейс Киев-Дубай. Он будет выполняться три раза в неделю по средам, субботам и воскресеньям.

С 16 октября Azur Air Ukraine полетит из Киева в портовый город в Доминиканской Республике Ла-Романа. Авиакомпания будет летать без промежуточных посадок на дальнемагистральном самолете Boeing 767-300ER с двумя классами обслуживания: эконом и бизнес.

Рейсы запланированы четыре раза в неделю по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Также авиакомпания продолжит в зимней навигации выполнение рейсов из Киева и регионов Украины в Египет.

Среди возможных направлений в Azur Air Ukraine назвали Мальдивы, Таиланд, Мексику и Кубу, однако полеты в эти страны станут возможными после изменения ситуации с коронавирусом.