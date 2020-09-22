"Укрзализныця" разработала новую схему перевозки грузов маршрутными поездами

"Укрзализныця" разработала новую технологию перевозки грузов маршрутными поездами с согласованным сокращенным сроком доставки.

Об этом сообщил глава компании Владимир Жмак в Telegram, передает БизнесЦензор.

"Уже начали проводить встречи с грузоотправителями для презентации данной технологии и ее разъяснения... Обновленная услуга маршрутных поездов позволит клиентам "Укрзализныци" заблаговременно планировать оборот груза и скорость перевозок, что является необходимой предпосылкой для ускорения грузооборота", – написал Жмак.

По словам главы компании, тариф на перевозку будет рассчитываться тремя методами, а стоимость и условия перевозки груза будут зависеть от количества заказанных вагонов и расстояния транспортировки.

Согласно приведенным данным, при первом методе тариф будет рассчитываться при суточном пробеге вагона в 200 км и количестве вагонов от 1 ед., и не будет требовать дополнительных документов.

Второй метод расчета при суточном пробеге вагона в 320 км и количестве вагонов 44 ед. со стандартным коэффициентом будет требовать гарантийного письма от отправителя.

Третий метод – при суточном пробеге вагона в 480 км, количестве вагонов 44 ед. с тарифным коэффициентом 1,2 также будет требовать гарантийного письма от отправителя.

Как сообщалось, в конце мая Антимонопольный комитет Украины пришел к выводу, что активное внедрение "Укрзализныцей" грузоперевозок по графику маршрутных поездов позволило сократить сроки доставки для одних клиентов, но негативно отразилось на перевозках для других компаний, и в связи с этим рекомендовал железнодорожной компании создать равные условия для всех участников рынка железнодорожных грузоперевозок.

В итоге в конце августа "Укрзализныця" объявила о прекращении действия договора о перевозке грузов на особых условиях - по расписанию движения маршрутных поездов.



