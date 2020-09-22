Нацбанк продолжил продавать валюту для сдерживания падения курса гривни

Чистая продажа валюты Национальным банком Украины (НБУ) на межбанковском валютном рынке с начала сентября составила $77 млн.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава Совета НБУ Богдан Данилишин сообщил на своей странице в сети Facebook.

Данилишин отметил, что сейчас на межбанковском рынке спрос на иностранную валюту удовлетворяется в основном за счет валютной позиции банков, а также благодаря интервенциям НБУ по продаже иностранной валюты.

"С начала сентября сальдо интервенций НБУ на межбанковском валютном рынке составило -$77 млн, с начала 2020 года – +$1,1 млрд", – написал глава Совета НБУ.

С учетом еженедельных данных НБУ об интервенциях, таким образом регулятор только за 21-22 сентября продал на межбанковском рынке около $40 млн.

Так, Национальный банк на прошлой неделе с 14 по 18 сентября продал на межбанковском валютном рынке $71 млн, в период с 7 по 11 сентября НБУ купил $22,5 млн, а еще неделей ранее выкупил $11,5 млн.