Фирташ за стабкредиты для "Надра Банка" покупал металлургические активы, – расследование

По документам американской государственной Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), Дмитрий Фирташ с 2010 по 2014 годы использовал в своих целях как минимум $190 млн стабилизационных кредитов, которые Национальный банк Украины выдал на поддержание жизнедеятельности проблемного "Надра Банка".

"Надра Банк" принадлежал Фирташу. Однако, вместо того, чтобы улучшать ликвидность банка, Фирташ потратил эти деньги на, в частности, покупку акций Запорожского титано-магниевого комбината.

В период с 2010 по 2014 годы Национальный банк передал на спасение "Надра Банка" почти $1,5 млрд. Финансовое учреждение это, впрочем, не спасло: в июне 2015 года банк прекратил деятельность.

Согласно уголовному производству Национальной полиции, 16 июня 2014 "Надра Банк" предоставил кредит в почти $110 млн подконтрольной Фирташу ООО "Синтез Ресурс". Последняя передала эти деньги кипрской фирме Diago Enterprises Limited, которую также контролировал Фирташ.

Далее деньги были использованы в покупке доли акций Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК) - единственного в Европе производителя титановой губки, пористого материала, который используют в производстве снарядов, военных самолетов и спутников. Несмотря на то, что Фирташ приобрел лишь 49% акций ЗТМК, через новое руководство предприятия он фактически контролировал его.

Хотя Фирташ приобрел завод под обязательства инвестировать в предприятие определенную сумму, оказалось, что в конце 2014-го деньги, наоборот, выводились с завода на другие контролируемые компании. Чтобы в итоге "осесть" в "Надра Банке".

В 2018 году украинский суд признал, что Фирташ не смог выполнить условия приватизационного соглашения и постановил вернуть приобретенные олигархом акции государству. В следующем году директора компании признали виновным в неправомерном использовании инвестиционных фондов. Обе эти дела сейчас находятся на стадии апелляции.

В июне текущего года государство вернуло контроль над ЗТМК, назначив на заводе новое руководство.

Напомним, ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" было создано в 2013 году государством в лице Фонда государственного имущества Украины (владеет 51% уставного капитала) и кипрской компанией Tolexis Trading Limited (49%), которая связана с Дмитрием Фирташем.

Последняя обязалась уплатить долги госпредприятия, на основе которого было создано ООО, и инвестировать $110 млн во внедрение передовых технологий и оборудования отечественных и зарубежных фирм.

Однако, как выяснило следствие НАБУ, большинство из привлеченных инвестиций растрачено на погашение ранее созданных задолженностей ГП "ЗТМК" за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group. В дальнейшем эти средства выведены из Украины путем перечисления на счета офшорных фирм. При этом на модернизацию производства, что было главной целью создания предприятия с негосударственной долей, фактически было направлено только 20 млн грн.

НАБУ задержало Владимира Сивака в сентябре 2016 года по подозрению в растрате 492 млн грн компании-совладельца комбината Tolexis Trading Limited, которые должны были пойти на развитие предприятия, а были потрачены на погашение его долгов, что компания-инвестор должна была сделать самостоятельно.

Однако Заводской суд Запорожской области в мае 2019 года вынес оправдательный приговор по делу Владимира Сивака о растрате 492 млн грн.

"Запорожский титано-магниевый комбинат" является единственным производителем губчатого титана в Европе. Его проектная мощность – 20 тыс. тонн в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие в настоящее время может выпускать 10 тыс. тонн губки.