Фирташ за стабкредиты для "Надра Банка" покупал металлургические активы, – расследование

По документам американской государственной Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), Дмитрий Фирташ с 2010 по 2014 годы использовал в своих целях как минимум $190 млн стабилизационных кредитов, которые Национальный банк Украины выдал на поддержание жизнедеятельности проблемного "Надра Банка".

Об этом со ссылкой на Слідство.Інфо сообщает БизнесЦензор.

"Надра Банк" принадлежал Фирташу. Однако, вместо того, чтобы улучшать ликвидность банка, Фирташ потратил эти деньги на, в частности, покупку акций Запорожского титано-магниевого комбината.

В период с 2010 по 2014 годы Национальный банк передал на спасение "Надра Банка" почти $1,5 млрд. Финансовое учреждение это, впрочем, не спасло: в июне 2015 года банк прекратил деятельность.

Согласно уголовному производству Национальной полиции, 16 июня 2014 "Надра Банк" предоставил кредит в почти $110 млн подконтрольной Фирташу ООО "Синтез Ресурс". Последняя передала эти деньги кипрской фирме Diago Enterprises Limited, которую также контролировал Фирташ.

Далее деньги были использованы в покупке доли акций Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК) - единственного в Европе производителя титановой губки, пористого материала, который используют в производстве снарядов, военных самолетов и спутников. Несмотря на то, что Фирташ приобрел лишь 49% акций ЗТМК, через новое руководство предприятия он фактически контролировал его.

Хотя Фирташ приобрел завод под обязательства инвестировать в предприятие определенную сумму, оказалось, что в конце 2014-го деньги, наоборот, выводились с завода на другие контролируемые компании. Чтобы в итоге "осесть" в "Надра Банке".

В 2018 году украинский суд признал, что Фирташ не смог выполнить условия приватизационного соглашения и постановил вернуть приобретенные олигархом акции государству. В следующем году директора компании признали виновным в неправомерном использовании инвестиционных фондов. Обе эти дела сейчас находятся на стадии апелляции.

В июне текущего года государство вернуло контроль над ЗТМК, назначив на заводе новое руководство.

Напомним, ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" было создано в 2013 году государством в лице Фонда государственного имущества Украины (владеет 51% уставного капитала) и кипрской компанией Tolexis Trading Limited (49%), которая связана с Дмитрием Фирташем.

Последняя обязалась уплатить долги госпредприятия, на основе которого было создано ООО, и инвестировать $110 млн во внедрение передовых технологий и оборудования отечественных и зарубежных фирм.

Однако, как выяснило следствие НАБУ, большинство из привлеченных инвестиций растрачено на погашение ранее созданных задолженностей ГП "ЗТМК" за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group. В дальнейшем эти средства выведены из Украины путем перечисления на счета офшорных фирм. При этом на модернизацию производства, что было главной целью создания предприятия с негосударственной долей, фактически было направлено только 20 млн грн.

НАБУ задержало Владимира Сивака в сентябре 2016 года по подозрению в растрате 492 млн грн компании-совладельца комбината Tolexis Trading Limited, которые должны были пойти на развитие предприятия, а были потрачены на погашение его долгов, что компания-инвестор должна была сделать самостоятельно.

Однако Заводской суд Запорожской области в мае 2019 года вынес оправдательный приговор по делу Владимира Сивака о растрате 492 млн грн.

"Запорожский титано-магниевый комбинат" является единственным производителем губчатого титана в Европе. Его проектная мощность – 20 тыс. тонн в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие в настоящее время может выпускать 10 тыс. тонн губки.

Так в чем проблема..... отсудить акции и комбинат !!!!
23.09.2020 10:03 Відповісти
Тот кто это сделает станет "осью зла" в его зомбоящике. Соответственно пролёт на выборах и перспективы уголовного преследования. К тому же законы тоже написаны олигархическими шавками + продажные прокуроры и суды, что при наличии денег позволяет блокировать процесс на любой стадии или тянуть его до бесконечности
23.09.2020 11:13 Відповісти
Собственно только Тимошенко пыталась ограничить аппетиты фирташа (Росукенерго, махинации с кражей рефинанса), ахметова и пинчука (Криворожсталь), порошенка (рейдерство, махинации в нацбанке).
А дальше было то, что я описал выше
23.09.2020 15:31 Відповісти
Кожен рік грабують цю Україну як хочуть . . . . а саме неймовірне, що знаходяться такі як Зеленський, які ж знають що вони НІХТО і НІЩО! Знають, що вони нічого корисного не зроблять Україні. І все-рівно лізуть в політику. Лізуть і цю бідну країну опускають все нижче і нижче. Мерзотники.
23.09.2020 10:18 Відповісти
Мне кажеться все вы там вместе бухаете в Киеве!!!
А так хочется впереди видить тех, кто просто гордится Украиной и тем, что он Украинец!!!
А милиарды свои , машины, дома- это все хрень по сравнению с печеной картошкой в костре, молодости, беззаботности, любви!!! Украина-это курорт!!!
23.09.2020 10:25 Відповісти
Что бы обанкротить предприятие или государство возникает простая схема: продают этому предприятию или государству , через коррумпированных чиновников, политиков товары и услуги по завышенным ценам например газ,"зеленную" э/э, дороги или дорогие кредиты , а затем что бы выкупить комбинат Фирташ использовал еще и деньги государства, тоесть народа выданные чиновниками, то есть два раза украл, он то молодец но попался, почему не сидит? или вернет в тройном размере со штрафами и % ,такое же наказание должны понести и политики ,которые назначают этих чиновников, а если и нынешние чиновники с ними за одно , то перевыборы и наказание всех по цепочке начиная с замешанных чиновников которые назначал Янукович и заканчивая теперешними.
23.09.2020 12:15 Відповісти
Это копейки. Есть эпизоды крупнее в сотни раз.
https://biz.censor.net/news/3028542/natsbank_poteryal_poruchitelstvo_firtasha_po_dolgam_banka_nadra_rojkova
Если это копать то там в пособниках вся верхушка. Включая трёх-четырёх бывших президентов
23.09.2020 12:54 Відповісти
Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
Поле чудес в Стране Дураков....
23.09.2020 16:04 Відповісти

