Экс-помощник адвоката Кличко защищает застройку Столара в Киеве

Депутат Киевсовета Владислав Михайленко в ходе обсуждения и голосования активно поддержал изменении вида использования земельного участка по ул. Игоря Брановицкого, 3 в Печерском районе Киева, где запланировано строительство жилого комплекса фирмой с орбиты народного депутата от ОПЗЖ Вадима Столара и президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира.

Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

17 сентября постоянная комиссия Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования проголосовала за изменение вида использования участка площадью 0,54 га на ул. И. Брановицкого, 3, добавив к "эксплуатация и обслуживание нежилых зданий и сооружений" слово "реконструкция".

Строительство 25-этажного жилого дома в этом месте противоречит действующему Генплану Киева, которым в Центральной планировочной зоне, куда входит и ул. И. Брановицкого, разрешена высотность не может превышать 27 м.

Владислав Михайленко убеждал, что высотной жилой застройки на ул. Брановицкого, 3 не будет. В результате было проголосовано за смену вида использования участка на ул. Брановицкого, 3.

6 декабря 2018 Киевсовет своим решением передал в аренду ООО "Расмус" участок площадью 0,54 га для эксплуатации и обслуживания нежилых зданий и сооружений на ул. Брановицкого, 3 в связи с приобретением права собственности на недвижимое имущество.

26 июля 2019 Департамент градостроительства выдал ООО "Расмус" градостроительные условия и ограничения на реконструкцию указанных нежилых зданий под жилой комплекс. Его высота будет ориентировочно 73,5 м (около 25 этажей).

Владислав Михайленко, которого относят к группе Вадима Столара, по состоянию на 2019 год являлся помощником адвоката Алексея Шевчука (Barristers), который баллотируется в Киевсовет в Оболонском районе от "УДАРа" Виталия Кличко. Шевчук является адвокатом Кличко в иске мэра столицы против бывших глав Офиса президента Андрея Богдана и Кабмина Алексея Гончарука.

Жена Михайленко работала в адвокатском объединении "Барристерс", совладельцем которого является Шевчук. Также Шевчук недавно стал советником вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

Владислав Михайленко также имеет непосредственное отношение к инициативе переименования Тверского тупика в Киеве. Эта инициатива сопровождается скандалом, в частности, выявленными поддельными подписями местных жителей.

ООО "Расмус" было создано в 2013 году. С 2013 по 2016 гг 50% в этом предприятии принадлежало Виктории Полухиной. С 2017 года и до недавнего времени Полухина была основательницей ООО "Магнат Стройсервис Лтд", владельцем и руководителем которого сейчас является Михаил Столар. Это отец Вадима Столара, экс-нардепа от Партии регионов, который 21 июля прошел в Верховную Раду по списку "Оппозиционного платформы - За жизнь" Бойко-Рабиновича-Медведчука. После 2014 года Вадима Столара стали называть "серым кардиналом" столицы.

Нынешним владельцем ООО "Расмус" является кипрская компания "Канетро Холдингс Лтд", конечным владельцами которой значатся гражданин Индии Кумар Кульдип (50%) и Дмитрий Мармуляк (50%) из Кременчуга. Дмитрий Мармуляк в 2013-2016 гг был директором ООО "Проффайненс Групп", которого в дальнейшем заменила, став и основателем фирмы, Лариса Криворучко - это жена Владимира Криворучко. Вместе с нынешним председателем правления ПАО "ХК "Киевгорстрой" Игорем Кушниром в 2010 году они стали депутатами Кременчугского городского совета от Партии регионов. Именно в Кременчуге Кушнир выстроил свою карьеру. "Канетро Холдингс Лтд" также является владельцем ООО "Деорбуд", что является заказчиком строительства ЖК Time на ул. Василия Липковского, 38 и ЖК Salut на бул. Дружбы народов, 2 в Киеве.