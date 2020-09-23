Wizz Air в октябре возобновляет рейсы из Украины в Словакию

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air со 2 октября возобновляет рейсы из Киева и Львова в Братиславу (Словакия).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Стоимость билетов стартует от 309 грн.

"Восстановление перелетов зависит от решения органов власти оставить или извлечь Словакию из списка стран "зеленой" зоны. Если ее исключают из перечня, выполнение рейсов, соединяющих украинские города с Братиславой, будет отложено", - отмечает компания.

