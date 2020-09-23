Зеленский поручил передать Кабмину управление "Энергоатомом" и достроить Хмельницкую АЭС

Президент Владимир Зеленский поручил достроить два энергоблока Хмельницкой атомной станции и передать НАЭК "Энергоатом" в управление Кабинета министров.

Об этом сообщает Офис президента, передает БизнесЦензор.

Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшему развитию ядерной энергетики".

Документ предполагает, что Кабмин в двухмесячный срок должен внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электростанции.

Также Кабмин должен предоставить на рассмотрение Рады законопроект относительно совершенствования механизма использования средств финансового резерва для снятия с эксплуатации атомных блоков.

Кроме того, правительство должно разработать долгосрочную программу развития атомной энергетики в рамках реализации Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года "Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность".

Также Кабмин должен ускорить подготовку и проведение корпоратизации "Энергоатома" и проработать вопрос о передаче функций по управлению этим предприятием Кабинету министров.

Согласно указу, правительство должно принять исчерпывающие меры, направленные на погашение задолженности, образовавшейся перед производителями электрической энергии государственного сектора экономики в результате выполнения ими специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии, и обеспечить недопущение возникновения такой задолженности в дальнейшем.

Как сообщал БизнесЦензор, Верховная Рада отправила на доработку проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно мер, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии".

В Зеленскийподписал закон № 719-IX, предусматривающий погашение возникшей до 1 июля 2019 года задолженности на оптовом рынке электрической энергии, предусматривающий среди прочего докапитализацию НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Законом предусмотрено списание долгов государственных шахт за электроэнергию, а также долгов "Энергорынка" перед "Энергоатомом", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", а также перед поставщиками и производителями элекроэнергии на оккупированных территориях.

Оставшиеся после этого долги дебиторов "Энергорынок" должен пропорционально переуступить кредиторам. При этом НРКЭУ обязано предусмотреть средства для погашения долгов операторов электросетей в тарифе на передачу электроэнергии.

В конечном итоге остатки долгов "Энергорынка" должны быть списаны, а сама компания ликвидирована.

При этом на сумму списанной задолженности уставный капитал ГП НАЭК "Энергоатом" и АО "Укргидроэнерго" должен быть увеличен за счет выпуска ОВГЗ, что приведет к увеличению государственного долга.

Министерство финансов в экспертном заключении к законопроекту отмечало, что предложенные нормы разбалансируют госбюджет, а также может привести к возникновению фискальных рисков на сумму до 28,1 млрд.

Общая стоимость достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС оценивается в 76,8 млрд грн в текущих ценах.

В июле 2018 года Кабинет министров утвердил технико-экономическое обоснование достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭСстоимостью 72,4 млрд грн (в ценах на 5 мая 2017 года).

Согласно ТЭО, после денонсирования договора о достройке данных энергоблоков с Россией единственным вариантом, обеспечивающим достройку в наиболее короткие сроки при минимизации затрат, является применение реакторной установки (РУ) ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор) производства компании Skoda JS (Чехия).

Основной вариант финансирования строительства, который рассматривался, – реализация проекта обустройства энергетического моста "Украина-ЕС". Он предусматривает организацию выдачи мощности с блока №2 Хмельницкой АЭС в энергосистему ЕС, путем включения его в состав Бурштынского энергоострова вместе с 750/330 кВ ПС "Западноукраинская" и 750 кВ ЛЭП ХАЭС-Жешув (Польша). Получаемые от экспорта электроэнергии с этого блока средства планируется использовать для финансирования строительства блоков №3-4 на Хмельницкой АЭС.