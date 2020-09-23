БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Зеленский поручил передать Кабмину управление "Энергоатомом" и достроить Хмельницкую АЭС

Зеленский поручил передать Кабмину управление

Президент Владимир Зеленский поручил достроить два энергоблока Хмельницкой атомной станции и передать НАЭК "Энергоатом" в управление Кабинета министров.

Об этом сообщает Офис президента, передает БизнесЦензор.

Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшему развитию ядерной энергетики".

Документ предполагает, что Кабмин в двухмесячный срок должен внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электростанции.

Также Кабмин должен предоставить на рассмотрение Рады законопроект относительно совершенствования механизма использования средств финансового резерва для снятия с эксплуатации атомных блоков.

Кроме того, правительство должно разработать долгосрочную программу развития атомной энергетики в рамках реализации Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года "Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность".

Также Кабмин должен ускорить подготовку и проведение корпоратизации "Энергоатома" и проработать вопрос о передаче функций по управлению этим предприятием Кабинету министров.

Согласно указу, правительство должно принять исчерпывающие меры, направленные на погашение задолженности, образовавшейся перед производителями электрической энергии государственного сектора экономики в результате выполнения ими специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии, и обеспечить недопущение возникновения такой задолженности в дальнейшем.

Как сообщал БизнесЦензор, Верховная Рада отправила на доработку проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно мер, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии".

В Зеленскийподписал закон № 719-IX, предусматривающий погашение возникшей до 1 июля 2019 года задолженности на оптовом рынке электрической энергии, предусматривающий среди прочего докапитализацию НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Законом предусмотрено списание долгов государственных шахт за электроэнергию, а также долгов "Энергорынка" перед "Энергоатомом", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", а также перед поставщиками и производителями элекроэнергии на оккупированных территориях.

Оставшиеся после этого долги дебиторов "Энергорынок" должен пропорционально переуступить кредиторам. При этом НРКЭУ обязано предусмотреть средства для погашения долгов операторов электросетей в тарифе на передачу электроэнергии.

В конечном итоге остатки долгов "Энергорынка" должны быть списаны, а сама компания ликвидирована.

При этом на сумму списанной задолженности уставный капитал ГП НАЭК "Энергоатом" и АО "Укргидроэнерго" должен быть увеличен за счет выпуска ОВГЗ, что приведет к увеличению государственного долга.

Министерство финансов в экспертном заключении к законопроекту отмечало, что предложенные нормы разбалансируют госбюджет, а также может привести к возникновению фискальных рисков на сумму до 28,1 млрд. 

Общая стоимость достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС оценивается в 76,8 млрд грн в текущих ценах.

В июле 2018 года Кабинет министров утвердил технико-экономическое обоснование достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭСстоимостью 72,4 млрд грн (в ценах на 5 мая 2017 года).

Согласно ТЭО, после денонсирования договора о достройке данных энергоблоков с Россией единственным вариантом, обеспечивающим достройку в наиболее короткие сроки при минимизации затрат, является применение реакторной установки (РУ) ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор) производства компании Skoda JS (Чехия).

Основной вариант финансирования строительства, который рассматривался, – реализация проекта обустройства энергетического моста "Украина-ЕС". Он предусматривает организацию выдачи мощности с блока №2 Хмельницкой АЭС в энергосистему ЕС, путем включения его в состав Бурштынского энергоострова вместе с 750/330 кВ ПС "Западноукраинская" и 750 кВ ЛЭП ХАЭС-Жешув (Польша). Получаемые от экспорта электроэнергии с этого блока средства планируется использовать для финансирования строительства блоков №3-4 на Хмельницкой АЭС.

+7
Ага. Ахметов и КО так вам и дадут достроить новые енергоблоки которые их прямые конкуренты. Пока Ахметов и Фирташ не будут сидеть в тюрьме а лучше в земле ничег в етой стране хорошего не предвидится.
показати весь коментар
23.09.2020 12:36 Відповісти
+5
Не пойму , если сейчас действующие атомные станции работают на половину - зачем строить новые энергоблоки ?

ответ один - чтобы попилить бабло на стройке и еще дальше загнать Украины в кредитное рабство
показати весь коментар
23.09.2020 17:59 Відповісти
+5
Блоки стройтесь,раз,два.Так примерно видит строительство зелёная плесень.
показати весь коментар
23.09.2020 20:09 Відповісти
Ага. Ахметов и КО так вам и дадут достроить новые енергоблоки которые их прямые конкуренты. Пока Ахметов и Фирташ не будут сидеть в тюрьме а лучше в земле ничег в етой стране хорошего не предвидится.
показати весь коментар
23.09.2020 12:36 Відповісти
Даст и даже поможет, когда передадут в его собственность.
показати весь коментар
24.09.2020 09:40 Відповісти
Охметовский клован ОСЛАБЛЯТЬ охметова влияние ?
показати весь коментар
23.09.2020 14:43 Відповісти
Как только дело швах, начинают вспоминать про энергоблоки-незавершенки. С 00-х годов при всех премьерах/президентах. Без экспорта в Центральную Европу эти проекты не окупятся. А импортировать там не сильно спешат. Посмотрим, куда таракан будет свою атомную энергию девать.
показати весь коментар
23.09.2020 15:25 Відповісти
Не пойму , если сейчас действующие атомные станции работают на половину - зачем строить новые энергоблоки ?

ответ один - чтобы попилить бабло на стройке и еще дальше загнать Украины в кредитное рабство
показати весь коментар
23.09.2020 17:59 Відповісти
Ну разве что взамен каких-то мощностей, но каких?
показати весь коментар
23.09.2020 18:05 Відповісти
Действующие энергоблоки в большинстве своём на грани окончания технического срока эксплуатации. Тут бы их модернизировать и срок продлить - но сделать это без РФ - проблематично, даже с юридической точки зрения (документация и все разрешения - у Рос Атома). Как достраивать другой страной недостроенный блок Рос Атома - тоже представляется с трудом. (а РФ просто не отдаст документацию на недостроенное. И что там и как достраивать и куда подключать - придётся искать методом тыка (за что хрен кто из производителей оборудования возьмёт на себя ответственность))
показати весь коментар
23.09.2020 23:26 Відповісти
Не врите, сударь, имела Украина "глубоко ввиду" все разрешения "РосАтома". В Украине давно созданы собственные производственные мощности про производству оборудования и комплектующих, необходимых для модернизаций и продления ресурса Энергоблоков АЭС. Все они СЕРТИФИЦИРОВАНЫ МАГАТЭ, утверждаю это как инженер непосредственно принимающий участие в продлении ресурсов человек, отдавший атомной энергетике 35 лет. Украина, выпускающая программно-технические комплексы ВСЕХ типов, необходимых для эксплуатации, производит даже комплектующие для тепловыделяющих сборок активных зон реакторов, правда, топливо в них используется американское. Фирма "Westinghous" уже 13 лет поставляет ТВС (тепловыделяющие сборки) и полностью вытеснила российских поставщиков ядерного топлива. Теперь при перегрузке активных зон используется ТОЛЬКО американское топливо с более высокой степенью обогащения урана и с большей глубиной его выгорания. Россия, потеряв рынок сбыта своего топлива, а соответственно миллиардные доходы в долларах, воет как **** в мороз. Российская верхушка "РосАтома" шантажировала украинский "Энергоатом" блокированием поставок необходимого оборудования, не ожидая, что у нас найдется инженерный и производственный потенциал для его замещения. Сейчас украинские промышленные гиганты "Турбоатом", "Радий", "Хартрон" и другие полностью заменили российских поставщиков. Так что, теперь РосАтом может гулять лесом, напевая тот бред, который вы тут выложили. Украина, в разгар российской агрессии, провела реконструкцию своих блоков и продлила ресурс на 11 из 15 энергоблоках. Сейчас идут подготовительные операции для продления ресурса оставшихся энергоблоков. Китайская государственная корпорация CNNC International совместно с Индустриальным коммерческим банком Китая предложила Энергоатому свое участие в пилотном проекте «Энергетический мост« Украина - ЕС» и в достройке двух блоков Хмельницкой АЭС.
А то, что "возжелал" Зеленский не более, чем приманка для России, которая настойчиво предлагает свои услуги как одряхлевшая проститутка, и рычаг давления на ваше руководство. ЗЕ кинет вас как лохов. И меньше, сударь, верьте статьям на российских инернет-ресурсах, там очень много политики, хотелок и обычного вранья. Читайте первоисточники или консультируйтесь у специалистов.
показати весь коментар
24.09.2020 09:42 Відповісти
Я вот знаю что Westinghous, обанкротилась в 2017 году. Работает ли она сейчас вообще - сведений не имею. Да и работая она 100% ТВЭЛов не поставляла. Турбогенераторы Украина делала. А вот сами активные зоны реакторов, по моим сведениям нет. И вам меня не убедить что с 2014 года она его сумела наладить. (да к тому же - а чего президент говорит о помощи в достройке, если страна сама может строить?)
показати весь коментар
24.09.2020 21:20 Відповісти
По вашим представлениям видно, что вы никогда не видели реактор, а уж тем более никогда не были в нем. Продление ресурса ВВЭР-1000 не касается шахты реактора, трубопроводов первого контура, парогенераторов и других систем, ресурс эксплуатации их составляет еще многие десятки лет. Заменены на современные системы, требующие замены из-за физического износа и исчерпания срока промышленной эксплуатации, добавлены новые комплексы с учетом развития электроники и опыта эксплуатации АЭС. А Westinghous, тем более ее предприятия, выпускающие ядерное топливо, работает и называется она сейчас ViacomCBS и производит 31 % мирового ядерного топлива, в то время, когда российский "ТВЭЛ" - 17%. Россия проиграла монополия на этом рынке, ее обошла даже французская «Areva» (27 %). Две недели назад выведен на мощность энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС, последний, полностью загруженный американскими ТВС. Так что, Россия отжата прогрессом и в этой отрасли.
показати весь коментар
25.09.2020 06:29 Відповісти
https://gordonua.com/news/politics/smi-soobshchili-chto-ahmetov-vydelyaet-sluge-naroda-2-mln-ezhemesyachno-v-press-sluzhbe-biznesmena-oprovergli-eto-1519790.html Журналист "Украинской правды" Роман Романюк в расследовании "Зе!Коррупция, или старые схемы эпохи "новых лиц", которое опубликовано 23 сентября, со ссылкой на свои источники написал, что бизнесмен Ринат Ахметов каждый месяц выделяет на Офис президента Украины и на парламентскую фракцию "Слуга народа" финансирование.
"Хотя там у Рината своих и нет, заходит где-то $2 - 2,5 млн в месяц. Ясно, что он друг", - сказал журналисту один из крупных бизнесменов.
показати весь коментар
23.09.2020 18:12 Відповісти
Блоки стройтесь,раз,два.Так примерно видит строительство зелёная плесень.
показати весь коментар
23.09.2020 20:09 Відповісти
"Зеленский поручил достроить два энергоблока Хмельницкой"
Поручить можно что угодно, если не планируешь выполнять.
Откуда деньги, Зин?(с)

https://nv.ua/biz/markets/reformirovanie-ugolnoy-otrasli-minenergo-predstavilo-koncepciyu-novosti-ukrainy-50111108.html Минэнергетики в лице и.о. министра энергетики (бывшая сотрудница ДТЕК) планирует https://nv.ua/biz/markets/reformirovanie-ugolnoy-otrasli-minenergo-predstavilo-koncepciyu-novosti-ukrainy-50111108.html
отказаться от реализации проекта Энергетический мост, который рассматривался как источник финансирования достройки энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Она отметила, что сейчас Украина определила приоритетом полную техническую синхронизацию с европейскими энергосистемами и выполняет ранее утвержденный план. Поэтому министерство, как сказала Буславец, уже вообще не рассматривает возможность реализации проекта Энергетический мост.
По ее словам, поскольку ранее он рассматривался как источник финансирования строительства энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС, то теперь министерство ищет другие пути инвестирования для расширения мощностей ХАЭС.https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/3097863-minenergo-otkazyvaetsa-ot-energeticeskogo-mosta-buslavec.html Укринформ .
https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/3097863-minenergo-otkazyvaetsa-ot-energeticeskogo-mosta-buslavec.html
показати весь коментар
23.09.2020 23:12 Відповісти
Жалкие лжецы. Проект реакторов ВВЭР-1000 является собственностью "Росатома" и он построил десятки станций на базе этого типа, даже в Украине все реакторы российского производства. Чешская "Шкода" выпускала только программно-технические комплексы систем управления и то это осталось в прошлом, сейчас этим занимается кировоградский "Радий". Оба блока будут строить россияне и ЗЕ спешит перегнать деньги за их строительство путину. Уже сейчас действующие энергоблоки АЭС несут только половину энергетической нагрузки, предусмотренной их эксплуатационными возможностями. ЗЕвласть решила просто подарить 72.4 млрд гривен (в ценах 1917 года) Ахметову и путину. Когда она уже нажрется?
показати весь коментар
23.09.2020 23:17 Відповісти
Повторяю, чешская шкода никогда не строила и не будет строить энергоблоки АЭС. Этим занимаются всего несколько стран. Возможности "Шкода контролс" ограничены выпуском оборудования для АЭС. При Кучме эту фирму навязали украинским атомщикам, сейчас комплексы "Шкоды" давно заменены при реконструкции энергоблоков и не эксплуатируются.
показати весь коментар
23.09.2020 23:25 Відповісти
УКРАИНЕ НЕОБХОДИМО НЕ ОТДАВАТЬ ОТРАБОТАННОЕ ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО РОССИИ, А ДЕЛАТЬ ИЗ НЕГО ЗАРЯДЫ !!!
показати весь коментар
24.09.2020 06:28 Відповісти

