Единая е-система в сфере строительства заработает на постоянной основе 1 декабря

Первая очередь Единой электронной системы в сфере строительства проходит бета-тестирование, на постоянной основе портал заработает 1 декабря 2020 года.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий, передает БизнесЦензор.

"Тестирование проходит в рамках экспериментального проекта по внедрению первой очереди Единой государственной электронной системы в сфере строительства. В сотрудничестве с Минцифрой и при поддержке международных партнеров работаем над наполнением Портала электронной системы, который должен заработать на постоянной основе с 1 декабря этого года. Как можно больше современных сервисов должны перейти в цифровой формат и доказать, что прозрачные условия в сфере строительства является сегодня обязательным правилам", - подчеркнул министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

Проведена первичная проверка подлинности ответственных исполнителей отдельных видов работ (услуг), связанных с созданием объектов архитектуры при регистрации в электронных кабинетах с привлечением саморегулируемых организаций в сфере архитектурной деятельности.

Также Минрегион провел онлайн-конференции с участием нескольких тысяч работников уполномоченных органов градостроительства и архитектуры. Участники получили методические рекомендации по внедрению Единой государственной электронной системы в сфере строительства и наполнения Реестра строительной деятельности.

В Реестр внесена информация о градостроительных условиях и ограничениях, строительные паспорта, сведения о лицах, получивших квалификационный сертификат, о проектной документации, отчеты о результатах экспертизы проектной документации на строительство объектов, документы, которые дают право на выполнение подготовительных и строительных работ, свидетельствуют принятие в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Осуществляется автоматизированное электронное консультирование в режиме реального времени по вопросам предоставления административных услуг в сфере строительства и принятия мер государственного архитектурно-строительного контроля.

Экспериментальный проект будет действовать до 30 ноября 2020 года. Доступ к сведениям, содержащимся в Электронной системе, осуществляется на безвозмездной основе. Портал Электронной системы имеет официальный адрес e-construction.gov.ua.