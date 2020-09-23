Крупнейшие подрядчики "Укравтодора" начали финансировать обещания Зеленского
Компания "Автомагистраль-Юг" по просьбе президента Владимира Зеленского прибрела новый дом для многодетной семьи на Волыни, а "Онур" – восстановила дорогу в пострадавшем от наводнения селе на Прикарпатье.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.
В сообщении отмечается, что многодетная семья, имеющая восемь детей, проживала в квартире площадью 17 кв. м и обратилась к президенту с просьбой о помощи в июле, во время рабочей поездки Зеленского в Волынскую область.
"Президент пообещал помочь семье в получении нового дома. Менее чем за два месяца – 21 сентября – семья Калита получила ключи от долгожданного дома в селе Боратин Луцкого района. Новое помещение имеет четыре комнаты, просторную гостиную, кухню и два санузла. Все расходы по помощи с жильем многодетной семье по просьбе президента взяла на себя компания "Автомагистраль-Юг"… Семья поблагодарила президента за осуществление их заветной мечты в такой короткий срок", – сказано в сообщении.
На минувшей неделе во время поездки Зеленского в пострадавшее от наводнения село Ланчин глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив заявил, что после приезда главы государства в это село сразу после стихийного бедствия летом поселок получил значительную помощь, в том числе благотворительную от компании "Онур", которая провела восстановительные работы на поврежденном центральной дороге.
"В сжатые сроки была восстановлена канализация, установлено современное освещение. По нашим подсчетам (по данным компании "Онур"), вложено почти 50 млн гривен и сделано 3,2 километра дороги", – цитировала Федорива пресс-служба президента.
В сообщении отмечалось, что представитель общины поблагодарил Зеленского, что при его содействии так быстро произошла ликвидация последствий стихии в поселке и проведены работы по восстановлению инфраструктуры.
"Я тоже от себя хочу поблагодарить "Онур". В нашей стране несколько дорожных компаний, но чтобы так любили Украину и так помогали... Мы вам очень благодарны, вы молодцы", – сказал Зеленский.
ООО "Автомагистраль-Юг" с уставным капиталом 40 тыс. грн является крупнейшим подрядчиком "Укравтодора" со времен Петра Порошенко. Фирму контролирует бизнесмен Александр Бойко.
Компания является учредителем Национальной ассоциации дорожников Украины (НАДУ), как и "Онур Конструкцион Интернешнл" граждан Турции Онура и Ихсана Четинджевиз, а также львовянина Олега Фариона. Президент НАДУ Тарас Сиротинский в апреле стал советником премьер-министра Дениса Шмыгаля.
По состоянию на начало июля "Автомагистраль-Юг" выиграла четверть от всех подрядов "Укравтодора" в 2020 году, "Онур" также входит в тройку крупнейших дорожных подрядчиков.
Как сообщалось, Кабмин направил на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог 35 млрд грн из Фонда борьбы с коронавирусом.
В целом в 2020 году на строительство и ремонт дорог в Украине планировалось направить 113 млрд грн, в том числе 20 млрд грн одолженных под госгарантии, а 35 млрд грн "Укравтодор" планировал получить из средств, выплаченных "Газпромом" по итогам победы "Нафтогаза Украины" в Стокгольмском арбитраже. Еще 62 млрд грн выделены из Дорожного фонда.
