Крупнейшие подрядчики "Укравтодора" начали финансировать обещания Зеленского

Компания "Автомагистраль-Юг" по просьбе президента Владимира Зеленского прибрела новый дом для многодетной семьи на Волыни, а "Онур" – восстановила дорогу в пострадавшем от наводнения селе на Прикарпатье.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

В сообщении отмечается, что многодетная семья, имеющая восемь детей, проживала в квартире площадью 17 кв. м и обратилась к президенту с просьбой о помощи в июле, во время рабочей поездки Зеленского в Волынскую область.

"Президент пообещал помочь семье в получении нового дома. Менее чем за два месяца – 21 сентября – семья Калита получила ключи от долгожданного дома в селе Боратин Луцкого района. Новое помещение имеет четыре комнаты, просторную гостиную, кухню и два санузла. Все расходы по помощи с жильем многодетной семье по просьбе президента взяла на себя компания "Автомагистраль-Юг"… Семья поблагодарила президента за осуществление их заветной мечты в такой короткий срок", – сказано в сообщении.

На минувшей неделе во время поездки Зеленского в пострадавшее от наводнения село Ланчин глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив заявил, что после приезда главы государства в это село сразу после стихийного бедствия летом поселок получил значительную помощь, в том числе благотворительную от компании "Онур", которая провела восстановительные работы на поврежденном центральной дороге.

"В сжатые сроки была восстановлена ​​канализация, установлено современное освещение. По нашим подсчетам (по данным компании "Онур"), вложено почти 50 млн гривен и сделано 3,2 километра дороги", – цитировала Федорива пресс-служба президента.

В сообщении отмечалось, что представитель общины поблагодарил Зеленского, что при его содействии так быстро произошла ликвидация последствий стихии в поселке и проведены работы по восстановлению инфраструктуры.

"Я тоже от себя хочу поблагодарить "Онур". В нашей стране несколько дорожных компаний, но чтобы так любили Украину и так помогали... Мы вам очень благодарны, вы молодцы", – сказал Зеленский.

ООО "Автомагистраль-Юг" с уставным капиталом 40 тыс. грн является крупнейшим подрядчиком "Укравтодора" со времен Петра Порошенко. Фирму контролирует бизнесмен Александр Бойко.

Компания является учредителем Национальной ассоциации дорожников Украины (НАДУ), как и "Онур Конструкцион Интернешнл" граждан Турции Онура и Ихсана Четинджевиз, а также львовянина Олега Фариона. Президент НАДУ Тарас Сиротинский в апреле стал советником премьер-министра Дениса Шмыгаля.

По состоянию на начало июля "Автомагистраль-Юг" выиграла четверть от всех подрядов "Укравтодора" в 2020 году, "Онур" также входит в тройку крупнейших дорожных подрядчиков.

Как сообщалось, Кабмин направил на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог 35 млрд грн из Фонда борьбы с коронавирусом.

В целом в 2020 году на строительство и ремонт дорог в Украине планировалось направить 113 млрд грн, в том числе 20 млрд грн одолженных под госгарантии, а 35 млрд грн "Укравтодор" планировал получить из средств, выплаченных "Газпромом" по итогам победы "Нафтогаза Украины" в Стокгольмском арбитраже. Еще 62 млрд грн выделены из Дорожного фонда.