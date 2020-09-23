ФГИ выставил на продажу третий спиртзавод за 20 миллионов

Фонд госимущества Украины выставил на аукцион Овечацкий спиртзавод (Винницкая область) госпредприятия "Укрспирт" по стартовой цене 19,84 млн грн.

Об этом говорится в сообщении "Укрспирта", передает БизнесЦензор.

Торги будут проходить на площадке "Prozorro.Продажи".

Аукцион назначен на 22 октября.

Как сообщалось, ФГИ объявил о проведении дебютного аукциона по приватизации спиртового завода, выставив в "ProZorrо.Продажи" на 15 октября имущество Немировского спиртового завода (Винницкая область) по стартовой цене 49,6 млн грн.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 декабря 2019 года подписал закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, принятый Верховной Радой 3 декабря 2019 года.

ФГИ ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".