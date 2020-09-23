Кабмин установил новые стандарты качества бензина

Кабинет министров на заседании в среду, 23 сентября, принял постановление о внесении изменений в Технический регламент о требованиях к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики, передает БизнесЦензор.

"Решение призвано предотвратить продажу некачественных топлив на внутреннем рынке, установить единые обязательные экологические требования к топливам в соответствии с европейскими стандартами", – сказано в сообщении министерства.

При этом в Минэнерго ожидают, что изменения не только будут способствовать упрощению ведения хозяйственной деятельности на отечественном рынке нефтепродуктов, а и увеличат конкурентоспособность отечественных топлив на европейских рынках.

Изменения, в частности, касаются установление четких норм содержания серы в жидких топливах, которые используются на территории Украины, а также уточнения и введения новых терминов и определений с целью избежать различного толкования положений Технического регламента.