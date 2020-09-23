"Укрзализныця" запустила свой новейший поезд на маршруте в Черкассы

В среду, 23 сентября, по маршруту ст. Т.Шевченко (г. Смела) - Черкассы "Укрзализныця" отправила в первый рейс дизель-поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода.

Как сообщает пресс-служба железнодорожной компании, он будет совершать ежедневно по 4 рейса в обоих направлениях, передает БизнесЦензор.

В компании отмечают, что расписание движения позволит пассажирам регионального поезда сделать пересадку на ряд пассажирских и скоростных поездов.

В составе дизель-поезда 3 вагона, в целом 170 мест для сидения. Стоимость проезда в вагоне 3 класса составляет 25,78 грн, в вагоне 2 класса – 78,95 грн.

Как сообщалось ранее, ранее "Укрзализныця" провела испытания дизель-поезда ДПКр-3 и на маршруте ст. им. Т. Шевченко - Черкассы.

Напомним, дизель-поезд ДПКр-3 построен в 2019 году в трехвагонной комплектации по заказу "Укрзализныци". Его максимальная эксплуатационная скорость – 140 км/ч. Поезд оборудован индивидуальными блоками кресел, столиками, розетками, мониторами. Он также оборудован для перевозки людей с инвалидностью на колясках.

Ранее стало известно, что "Укрзализныця" сняла свой самый новый новый дизель-поезд ДПКр-3 с линии "Киев Борисполь Экспресс" в аэропорт "Борисполь".