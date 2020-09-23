Ryanair отменил плату за перебронирование билетов до конца осени

Авиакомпания Ryanair объявилп об отмене платы за изменение билета по всем новым бронированиям, которые будут сделаны в октябре и ноябре 2020 года.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Если пассажир не сможет лететь из-за запрета властей или же захочет изменить билет по другим причинам, он это сможет сделать бесплатно при условии, что новый рейс выполняется не позднее 21 марта 2021 года.

Также запрос на изменение авиакомпания должна получить не менее чем за 7 дней до изначального времени вылета. В противном случае Ryanair будет использовать стандартные правила, которые предусматривают штраф от 35 до 95 евро за каждый перелет.

Временный отказ от взимания штрафа со стороны Ryanair не освобождает пассажира от возможной доплаты разницы тарифов, когда новый билет стоит дороже старого.

При этом новая политика касается только случаев добровольного изменения бронирования. Если авиакомпания изменит расписание или отменит рейс, пассажир получает право на полный возврат оплаченных средств или бесплатное перебронирование без оплаты разницы тарифов.