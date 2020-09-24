В Украине за сутки обнаружено более 3300 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утром 24 сентября обнаружено 3 372 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество выявленных случаев заболевания составляет 188 106, из них летальных случаев – 3 757, случаев выздоровления – 83 458, продолжают болеть 100 891 человек.

Наибольшее количество случаев заболевания выявлено в Киеве – 20 665, Львовской области – 19 250, Харьковской области – 16 193, Черновицкой области – 13 562, Ивано-Франковской области – 12 952.

Как сообщал БизнесЦензор, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 21 сентября.

Как сообщалось, после отказа местных властей соблюдать действующие карантинные ограничения Кабмин в очередной раз обновил критерии зонирования регионов по уровню эпидемиологической опасности.

Согласно одобренным правительством правкам в карантинное постановление №641, вводится динамический порог уровня заболеваемости для отнесения территорий к "красным" зонам – число заболевших за последние 14 дней на 100 тыс. населения впятеро выше, чем в среднем по Украине. Таким образом, порог отнесения территорий к "красным" зонам по критерию заболеваемости повышен более чем вдвое.

Кроме того, в "красной" зоне разрешена работа школ и детсадов. При этом само решение об отнесении региона к такой зоне будет приниматься при согласии местных властей.