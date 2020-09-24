Австралия вложит в производство водорода $190 миллионов

Австралия выделяет 300 млн австралийских долларов ($191 млн) для запуска водородных проектов.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Министр энергетики Ангус Тейлор заявил, что правительство создаст специальный фонд для финансирования водородных проектов. Фонд также будет поддерживать проекты, предусматривающие производство водорода для экспортных поставок, в частности, на рынки Японии и Южной Кореи.

Выстроить водородную отрасль экономики до 2030 года стремится и правительство, и сторонники возобновляемых источников энергии. Последние опасаются, что государственная поддержка производителей угля и газа сводит на нет усилия по сокращению выбросов углерода.

"Если мы сможем получить водород стоимостью менее двух австралийских долларов за килограмм, то сможем снизить цены на энергоносители", – заявил Ангус Тейлор.

По данным "Национальной дорожной карты по водороду", по состоянию на 2018 год производство килограмма водорода в зависимости от технологии обходилось примерно в 5-7 австралийских долларов.