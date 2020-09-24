Нацбанк может отказаться от плановой скупки валюты на межбанке, – замглавы НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) может отказаться от плановой покупки валюты на межбанковском рынке в связи с накоплением достаточного уровня резервов.

Об этом заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Я считаю, что резервы сейчас на достаточно хорошем уровне, можно от этого формата интервенций отказываться, работать стандартными инструментами", – сказал Сологуб.

"Мы рассматриваем такие вопросы раз в квартал, когда тактику интервенций утверждаем на монетарном комитете, в октябре будем обсуждать", – добавил замглавы НБУ.

Как сообщалось, в апреле НБУ сократил плановый объем покупки валюты на межбанке с $50 млн до $20 млн в день, в связи с сокращением клиентских операций на межбанке вследствие негативного влияния коронавируса.

Отметим, что Национальный банк на прошлой неделе с 14 по 18 сентября продал на межбанковском валютном рынке $71 млн, в период с 7 по 11 сентября НБУ купил $22,5 млн, а еще неделей ранее выкупил $11,5 млн.

НБУ с апреля 2018 года для повышения прозрачности монетарной политики в части проведения интервенций на валютном рынке начал регулярно объявлять объем интервенций по покупке иностранной валюты для пополнения международных резервов Украины. При этом в НБУ подчеркивали, что плановый объем интервенций имеет исключительно индикативный характер.