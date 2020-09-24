Компании Ахметова перевели через Barclays около $2 миллиардов, – расследование

Компании Рината Ахметова с 2009 по 2016 год перевели через британский банк Barclays около $2 миллиардов.

Об этом сообщает международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ со ссылкой на файлы специального подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США (FinCEN), сообщает БизнесЦензор.

В октябре 2014 года Barclays направил в FinCEN отчет о подозрительной деятельности, в котором документально зафиксировал движение денег компаний Ахметова за предыдущие 5 лет.

В отчете Barclays говорится, что в сентябре 1999 года в отчете Министерства внутренних дел Украины Ахметов был назван "лидером организованного преступного синдиката".

Barclays также отметил, что в дипломатической телеграмме США 2006 года упоминается "Партия регионов", которую Ахметов когда-то возглавлял и продолжает финансировать, как "убежище для бандитов и олигархов".

System Capital Management Ахметова назвала отчет МВД подделкой и мошенничеством.

В ответ на замечания в дипломатической телеграмме США у Ахметова указали на заявление бывшего посла США в Украине Уильяма Тейлора. "Посольство США и другие правительственные агентства США в Вашингтоне, округ Колумбия, провели "некоторую проверку", - сказал Тейлор. И "у нас не было ничего, что указывало бы на то, что людям будет сложно иметь дело с г-ном Ахметовым", - сказал Тейлор.

В отчете о подозрительной деятельности компаний Ахметова за октябрь 2014 года швейцарский филиал Barclays наложил "блокировку" на счета связанных компаний System Capital и System Family Management Ltd.

Но счета компаний Ахметова оставались открытыми и активными.

Отделение Barclays New York в феврале 2015 года заявило, что на фоне нынешнего экономического и политического климата в Украине и России банк "сохраняет опасения", что средства, переведенные компаниями Ахметова, "могут содержать незаконные доходы".

Несмотря на опасения Barclays New York, в июне и июле 2015 года счет Barclays Switzerland компании System Family Management, которая, по словам Barclays, прямо или косвенно контролируется Ахметовым, отправил или получил почти $9 млн в виде электронных переводов.

В конце июля 2015 года Ахметов и некоторые его компании - System Family Management, System Capital Management и горнодобывающая компания Metinvest International SA - попали под действие того, что Barclays назвала "фильтром отклонения платежей".

В целом, согласно сообщениям о подозрительной деятельности, компании Ахметова в период с 2009 по 2016 год через Barclays совершали денежные переводы на сумму почти $2 миллиарда.

SCM Ахметова заявила, что Barclays проинформировал компанию о том, что банк "прекращает все отношения, связанные с украинскими клиентами", и не упомянул никаких вопросов, касающихся банковской деятельности Ахметова или SCM.