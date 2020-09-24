Фонд гарантирования выставил на продажу долги "АвтоКрАза" Жеваго с дисконтом 97%

9 октября на площадке DebtX состоится аукцион по продаже пула активов банка "Финансы и кредит" и "Дельта Банка", в который входят права требования на 9,56 млрд грн по кредитам, выданным для юрлиц (часть активов находится в залоге НБУ).

Об этом свидетельствуют данные Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Средняя просрочка по кредитам составляет почти 5 лет. В залоге – несколько целостных имущественных комплексов общей площадью 511,4 тыс. кв. м. Среди них – автозавод по производству большегрузных автомобилей, а также завод по производству пневматической тормозной аппаратуры для автотранспортных средств.

Из информации Фонда гарантирования и судебного реестра, речь идет о кредитах, должниками по которым выступают компании из группы "АвтоКрАЗ" и связанные с ними структуры, подконтрольные Константину Жеваго.

Стартовая цена лота – 332,3 млн грн, в ходе торгов она может снизиться до 265,8 млн грн.

В Фонде напоминают, что пул кредитов в таком составе уже неоднократно выставлялся на торги, однако не нашел покупателя.

Читайте также: Суд начал банкротство торгового дома "АвтоКрАЗ" Жеваго

Как сообщалось, Хозсуд Полтавской области 27 января открыл производство по делу о банкротстве ООО "Торговый Дом "АвтоКрАЗ".

Напомним, 4 декабря 2019 года Верховный Суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ликвидатора "Дельта Банка" и оставил без изменений решения судов нижестоящих инстанций о признании банкротом ЧАО "АвтоКрАЗ" Константина Жеваго.

Хозсуд Киева в сентябре 2018 года по иску "Ощадбанка" открыл производство по делу о банкротстве АО "АвтоКрАЗ", признав денежные требования банка в размере 555,69 млн грн, и ввел процедуру распоряжением имуществом должника.

Кроме того, ПАО "Полтавский автоагрегатный завод" в январе 2019 года признано банкротом и открыта ликвидационная процедура (дело о банкротстве было инициировано должником). В мае текущего года был признан банкротом ПАО "Херсонский завод карданных валов", а Токмакский КШЗ акционеры в марте решили ликвидировать, в частности, из-за неудовлетворительных результатов деятельности в 2018 году.

АО "АвтоКрАЗ" – единственный в Украине производитель большегрузных автомобилей, ПО данным финотчета компании на его сайте, она завершила 2018 год с чистым убытком в размере 4,7 млрд грн, против 90 млн грн годом ранее чистый доход сократился на 7%, до 976,3 млн грн.