Турция планирует сократить импорт газа благодаря новым месторождениям

По последним подсчетам, добыча газа на новом месторождении в турецком секторе Черного моря, будет намного более экономически выгодной, чем импорта голубого топлива.

Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, передает БизнесЦензор со ссылкой на Anadolu.

Донмез отметил, что потенциал нового месторождения "Сакарья" составляет предположительно 320 млрд кубометров, а начало поставок намечено на 2023 год.

Министр подчеркнул, что добыча газа на турецком шельфе Черного моря снизит тарифы для потребителей в Турции и уменьшит его импорт.

По словам турецкого министра, на данный момент готовится смета проекта разработки нового месторождения в Черном море, в том числе по вопросу строительства морского газопровода.

"Каких-либо проблем в финансировании не предвидится. При необходимости будут задействованы кредитные ресурсы", – сказал Донмез.

Глава Минэнерго Турции также анонсировал обновление условий газовых соглашений с Россией и Ираном, в том числе по вопросу цен на газ.

Читайте также: Трубопровод "Газпрома" в Турцию простаивает второй месяц из-за отсутствия спроса, – Reuters

Как сообщалось, Турция в последние годы была одним из крупнейших потребителей российского газа, однако в первом полугодии 2020 года сократила импорт газа из РФ на 41,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Напомним, в январе текущего года на церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган,запустили газопровод "Турецкий поток".

"Турецкий поток" является частью плана России по обеспечению поставок газа в Европу в обход Украины.

С запуском в январе 2020 года "Турецкого потока" экспортные мощности "Газпрома" на турецком рынке достигли рекордных 31,7 миллиарда кубометров газа в год и при сохранении текущего спроса на трубопроводный газ больше половины из этого объема останется невостребовано.