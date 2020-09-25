БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
212

В Украине за сутки обнаружили 3565 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утром 25 сентября обнаружено 3 565 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество заболеваний в Украине выросло до 191 671, из них летальных случаев – 3 827, случаев выздоровления – 85 33, продолжают болеть 102 711 человек.

Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусом выявлено в Киее – 21 045, Львовской области – 19 465, Харьковской области – 16 490, Черновицкой области – 13 736, Ивано-Франковской области – 13 080.

Как сообщал БизнесЦензор, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) 24 сентября установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 28 сентября.

