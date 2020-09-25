Апелляционный суд отказался закрыть дело о банкротстве владельцев "Укринбанка"

Восточный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Фонда гарантирования вкладов и оставил без изменений решение, которым было открыто производство о банкротстве ПАО "Украинская инновационная компания" и признано требования ООО "ЮС-Металл" (инициирующий кредитор) на 101,2 тыс грн.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

В 2015-2016 годах НБУ признал "Укринбанк неплатежеспособным и отправил его на ликвидацию.

На фоне отмены судами соответствующих решений регулятора экс-владельцы "Укринбанка" перерегистрировали его, заменив в госреестре название и статус юрлица на ПАО "Укринком" ( "Украинская инновационная компания"), которое провозгласило себя правопреемником банка.

Фонд гарантирования вкладов заявлял, что вследствие этого "Укринбанк" со всеми его активами было фактически выведено из-под контроля ФГВФЛ. К тому времени Фонд уже выплатил вкладчикам банка 1,8 млрд грн. Эту историю расследовало СБУ.

Читайте также: Фонд гарантирования будет судиться с реанимированным "Укринбанком" для возврата 1,4 миллиарда

Как сообщалось, в феврале Фонд гарантирования вкладов физлиц заявлял, что Большая палата Верховного суда отказалась признать компанию "Укринком" правопреемником неплатежеспособного "Укринбанка".

В Фонде также подчеркивали, что по решению Верховного суда, сделки, совершенные бывшими руководителями банка после начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, являются ничтожными.

Ранее Фонд гарантирования вкладов подал заявления в прокуратуру и СБУ по факту перерегистрации в реестре юридических лиц на нового руководителя и переименование ликвидируемого "Укринбанка".

Напомним, Национальный банк признал неплатежеспособным "Укринбанк" 4 декабря 2015 года, а 22 марта 2016 года решил его ликвидировать.

Однако 29 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной ликвидацию "Укринбанка", а 13 июля Киевский апелляционный суд отклонил кассационные жалобы НБУ и Фонда гарантирования вкладов. При этом все гарантированные суммы возмещения вкладчикам банка были выплачены Фондом гарантирования.

13 июля в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей внесены изменения, которыми юридическое лицо ПАО "Укринбанк" не только перерегистрировано на нового руководителя и по новому юридическому адресу, но также и переименовано в "Укринком".

Высший админсуд кассационную жалобу Нацбанка оставил также без удовлетворения, а решение судов первой и апелляционной инстанций - без изменений.

По состоянию на 21 декабря 2015 года владельцами "Укринбанка" были Владимир Клименко (66,99%) и Алексей Морозов (10%).

По данным НБУ, на 1 октября 2015 года по размеру активов банк занимал 27 место (5,83 млрд грн) среди 123 действующих банков.