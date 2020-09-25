Нацбанк решил ликвидировать банк "Аркада"

Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение отзыве банковской лицензии и ликвидации АО АКБ "Аркада".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

НБУ напоминает, что 25 августа правление Национального банка приняло решение об отнесении банка "Аркада" в категорию неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов физических лиц обратился к Кабинету министров и ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" с запросом о назначении нового управляющего банка для двух пенсионных и детского фондов признанного неплатежеспособным банка "Аркада".

Фонд гарантирования вкладов с 11 сентября осуществляет выплаты вкладчикам банка "Аркада" по договорам, срок которых истек до 25 августа 2020 года, и по договорам банковского счета (текущего).

По данным Фонда, более 90% вкладчиков банка "Аркада" (более 5 тыс. лиц)получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом сумму в 200 тыс. грн. В целом Фонд гарантирования обеспечит выплату 285 млн грн.

Напомним, на основании решения правления Национального банка Украины от 25 августа "Об отнесении АО АКБ "Аркада" к категории неплатежеспособных", в банке введена временная администрация.

АКБ "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года является Константин Паливода (общее участие 74,797%).

По данным Нацбанка, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45 место (1,88 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.