Фонд гарантирования полностью вернет депозиты 90% вкладчиков банка "Аркада"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц взял под контроль признанный накануне неплатежеспособным банк "Аркада" и готов начать гарантированные государством выплаты вкладчикам.

Об этом на брифинге сообщила директор-распорядитель Фонда Светлана Рекрут, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Фонд гарантирования зашел в банк "Аркада". Полностью взял под контроль. Уполномоченное лицо Фонда будет исполнять функции главы правления набсовета и аудиторские функции. Мы начинаем действовать в рамках закона, в частности, это инвентаризация, формирование ликвидной массы и формирование реестра кредиторов" – сказала Рекрут.

"90% вкладчиков получат свои деньги в общем объеме. Это 4746 лиц, их вклады составляют менее, чем гарантированная государством сумма в 200 тыс. грн. В целом

Фонд выплатит таким вкладчикам 290 млн грн. Другие вкладчики получат средства в порядке предусмотренном законодательством", – отметил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

По словам Рекрут, все указанные вклады будут выплачены не позднее 20-го рабочего дня.

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Как сообщалось, Национальный банк 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня. С 26 августа в банке введена временная администрация.

Ранее стало известно, что в июле, после того, как апелляционный суд отменил арест имущества банка "Аркада", право собственности на комплекс помещений банка и участок под ними по ул. Ольгинская, 3, получил бывший помощник экс-"регионала", владельца газодобывающей компании Burisma Николая Злочевского Олег Нелин, который сразу же передал это имущество в ипотеку гендиректору Burisma Group Тарасу Бурдейному.

Напомним, 14 июля банк "Аркада" подписал "протокол согласия" с инвесторами, в котором банк обязался привлечь 500 млн грн кредита для достройки трех жилых комплексов, отдав в залог помещение центрального офиса "Аркады" по ул. Ольгинской, 3 и отделения на ул. Е.Чавдар, 32.

АКБ "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года является Константин Паливода (общее участие 74,797%).

По данным Нацбанка, на 1 июля 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45 место (1,9 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.