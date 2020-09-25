МВФ требует сократить дефицит госбюджета на 2021 год
Правительство Украины, которое заложило в проект государственного бюджета на 2021 год прогноз инфляции 7,3%, ведет консультации с Национальным банком Украины и экспертами Международного валютного фонда о возможности пересмотра этого прогноза, чтобы он соответствовал целевому коридору инфляции НБУ 5%+/- 1 процентный пункт.
Об этом Интерфакс-Украина сообщил источник, близкий к правительству, передает БизнесЦензор.
"В этом году в правительстве ожидают инфляцию около 4%, может немного меньше. На следующий год поставили прогноз 7,3%, тогда как у Нацбанка цель 5%+/-1%, поэтому ведутся консультации о возможности пересмотра прогноза инфляции до 6%", – сказал собеседник агентства.
Он отметил, что сложность такого пересмотра заключается в том, что снижение прогноза инфляции увеличивает разрыв с точки зрения дефицита, который правительство и так заложило на достаточно высоком уровне в 6% ВВП.
Источник напомнил, что в начале этой недели премьер-министр Денис Шмыгаль провел длившийся более часа телефонный разговор с руководством европейского департамента МВФ, и в правительстве хотели бы добиться визита он-лайн миссии Фонда для первого пересмотра программы stand by еще в октябре и обеспечить поступления второго транша до конца года.
Украинская сторона убеждает МВФ, что опасения Фонда в отношении независимости антикоррупционных органов будут сняты после проведения открытых конкурсов, как были сняты такие опасения после смены главы Нацбанка.
Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что правительство ведет переговоры с Международным валютным фондом о возможности снижения прогноза инфляции на 2021 год.
"Доходная часть сегодня меньше, чем те расходы, которые мы должны осуществить. Возникает дефицит, дефицит покрывается из разных источников, в частности из заимствованных. Это международные кредиты, внешние заимствования и внутренние заимствования…В этом году дефицит 7,5%, порядка 298 млрд грн. В следующем году мы планируем 6%, но сейчас с Международным валютным фондом ведем переговоры, чтобы его немножко уменьшить", – сказал Шмыгаль на встрече со студентами Национального университета "Львовская политехника".
Премьер подчеркнул, что правительство выполнит бюджет 2020 года и будет выполнять бюджет 2021 года.
Как сообщалось, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб ранее отмечал, что Нацбанк предлагал правительству строить проект госбюджета-2021 на базе более консервативного прогноза, в частности, по инфляции и курсу гривни.
Напомним, МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.
После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.
К программе МВФ также привязано другое международное финансирование Украины. В частности, успешный первый пересмотр программы stand-by позволит получить уже одобренные $350 млн от Всемирного банка и EUR600 млн от ЕС.
Представитель МВФ 10 сентября затруднился назвать возможную дату миссии для первого пересмотра программы stand-by и выделения ее второго транша. Отказавшись напрямую комментировать решение Конституционного суда, поставившее под вопрос ряд аспектов работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), представитель МВФ напомнил, что поддержание независимости, целостности НАБУ, САП и ВАКС - предварительное условие этой программы поддержки МВФ. По его словам, дискуссии по поводу текущей программы stand-by продолжаются.
Немного же изменилось больше чем за год правления...
-Папа, теперь ты станешь меньше пить?
- Нет сынок, теперь вы станете меньше есть.
Короче пенсионэрам получающим пенсию ниже прожиточного минимума приготовиться. Урежут еще им пенсии, Все равно они не выживут. Зато МВФ не требует отменить сверх. пенсии и зарплаты чиновникам и судьям а так же *зеленые тарифы* Ахметову.
В госбюджет заложат 20 миллиардов на компенсации по "зеленому тарифу", - Шмыгаль
Или опять в всем виноваты пенсионеры и *евробляхеры*?
Чем повесть о Зеленском и бюджете.....
Так что улыбаемся и машем))