ЕИБ выделил Украине 300 миллионов евро на энергоэффективность зданий

ЕИБ выделил Украине 300 миллионов евро на энергоэффективность зданий

Европейский инвестиционный банк выделит 300 млн евро кредита на проект по энергоэффективности общественных зданий в Украине, который предусматривает энергомодернизацию административных зданий, школ, детских садов, культурных учреждений и больниц.

Согласно сообщению банка, совет директоров ЕИБ одобрил этот проект 16 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ориентировочная общая стоимость проекта - 407 млн евро, при этом инвестиционная потребность Украины в этой сфере оценивается в 2 млрд евро.

Как сообщалось, ЕИБ подписал соглашение о проекте энергоэффективности общественных зданий с Министерством развития громад и территорий. Реализация проекта позволит повысить энергоэффективность 1 тыс. зданий, а также сократит выбросы CO2 на 1 млн тонн.

По данным пресс-службы Минрегиона, осуществлять термомодернизацию будут путем установки современного оборудования по энергоэффективности, счетчиков и систем управления, модернизации систем отопления, вентиляции, освещения и т. п.

