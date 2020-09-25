ЕИБ выделил Украине 300 миллионов евро на энергоэффективность зданий

Европейский инвестиционный банк выделит 300 млн евро кредита на проект по энергоэффективности общественных зданий в Украине, который предусматривает энергомодернизацию административных зданий, школ, детских садов, культурных учреждений и больниц.

Согласно сообщению банка, совет директоров ЕИБ одобрил этот проект 16 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ориентировочная общая стоимость проекта - 407 млн евро, при этом инвестиционная потребность Украины в этой сфере оценивается в 2 млрд евро.

Как сообщалось, ЕИБ подписал соглашение о проекте энергоэффективности общественных зданий с Министерством развития громад и территорий. Реализация проекта позволит повысить энергоэффективность 1 тыс. зданий, а также сократит выбросы CO2 на 1 млн тонн.

По данным пресс-службы Минрегиона, осуществлять термомодернизацию будут путем установки современного оборудования по энергоэффективности, счетчиков и систем управления, модернизации систем отопления, вентиляции, освещения и т. п.