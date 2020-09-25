Замглавы Нацбанка Сологуб не планирует увольняться до окончания контракта

Заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб не планирует продлевать свой рабочий контракт после его окончания в июле 2021 года.

Об этом Сологуб рассказал в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Срок заканчивается 11 июля следующего года. Я уже говорил это и публично, и лично председателю, что не собираюсь продлевать контракт", – сказал замглавы Нацбанка, отвечая на вопрос, сколько он еще планирует работать в регуляторе.

"Я для себя принял решение на каком-то этапе, что одного срока хватит. В том числе потому, что есть много сильных внутренних и внешних кандидатов для того, чтобы занять мое место. Я не вижу мотивации, зачем мне нужно на второй срок. Я считаю, что самое хорошее, что с нами случилось, оно уже случилось", – добавил Сологуб.

Как сообщалось, ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин неоднократно требовал немедленного увольнения членов правления Нацбанка, начавших работу до назначения его главой Кирилла Шевченко в июле текущего года.

После назначения Шевченко из НБУ уже уволился целый ряд руководителей департаментов и несколько заместителей главы правления.