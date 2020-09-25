ДТЭК Ахметова начал покупать электроэнергию "Энергоатома" на экспорт

Обособленное подразделение "Энергоатом-трейдинг" реализовало для экспорта весь предложенный объем электроэнергии на аукционе по двусторонним договорам, состоявшемся на "Украинской энергетической бирже" (УЭБ) в пятницу.

Как сообщает пресс-служба "Энергоатом-трейдинга", в целом реализовано 14,9 тыс. МВт-ч электроэнергии с периодом поставки 1-31 октября 2020 года по цене 1017 грн за МВт-ч, передает БизнесЦензор.

Стартовая цена составляла 1500 грн за МВт-ч.

Согласно данным на сайте биржи, весь выставленный объем электроэнергии приобрело ООО "Д.Трейдинг", входящее в холдинг ДТЭК Рината Ахметова.

Как сообщалось, с конца июня электроэнергию у "Энергоатом-трейдинга" для экспорта в Беларусь покупало ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз".

В июле "Энергоатом-трейдинг" реализовал 34,8 тыс. МВт-ч ГПК "Нафтогаз" по цене 948 грн/МВт-ч с периодом поставки на август, в июне ГПК "Нафтогаз" приобрел у "Энергоатома" 12 тыс. МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки с поставкой в период с 22 по 31 июля 2020 года.

Украина возобновила экспорт электроэнергии в Беларусь 22 июля 2020 года. При этом глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус уточнил, что в августе планируется увеличить экспортные поставки произведенной на АЭС Украины электроэнергии в эту страну.