ДТЭК Ахметова начал покупать электроэнергию "Энергоатома" на экспорт

Обособленное подразделение "Энергоатом-трейдинг" реализовало для экспорта весь предложенный объем электроэнергии на аукционе по двусторонним договорам, состоявшемся на "Украинской энергетической бирже" (УЭБ) в пятницу.

Как сообщает пресс-служба "Энергоатом-трейдинга", в целом реализовано 14,9 тыс. МВт-ч электроэнергии с периодом поставки 1-31 октября 2020 года по цене 1017 грн за МВт-ч, передает БизнесЦензор.

Стартовая цена составляла 1500 грн за МВт-ч.

Согласно данным на сайте биржи, весь выставленный объем электроэнергии приобрело ООО "Д.Трейдинг", входящее в холдинг ДТЭК Рината Ахметова.

Как сообщалось, с конца июня электроэнергию у "Энергоатом-трейдинга" для экспорта в Беларусь покупало ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз".

В июле "Энергоатом-трейдинг" реализовал 34,8 тыс. МВт-ч ГПК "Нафтогаз" по цене 948 грн/МВт-ч с периодом поставки на август, в июне ГПК "Нафтогаз" приобрел у "Энергоатома" 12 тыс. МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки с поставкой в период с 22 по 31 июля 2020 года.

Украина возобновила экспорт электроэнергии в Беларусь 22 июля 2020 года. При этом глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус уточнил, что в августе планируется увеличить экспортные поставки произведенной на АЭС Украины электроэнергии в эту страну.

Почему же Ахметка не продает на экспорт электроэнергию, сгенерированную на его собственных солнечных электростанциях? Потому что это дерьмо можно с выгодой продать только гражданам Украины. Других таких дураков больше нет.
25.09.2020 14:37 Відповісти
Ах***ть. Нам оно продает свою *зеленую* енергию по 4 гривни за кВт, а за бугор толкает нашу по 50 копеек. И самое интересное что не появляются европейские *експерды* которые против покупки атомной енергетики
25.09.2020 19:53 Відповісти
Виллы по 200 млн euro на Лазурном побережье и в Лондоне покупали
25.09.2020 17:12 Відповісти
Почему же Ахметка не продает на экспорт электроэнергию, сгенерированную на его собственных солнечных электростанциях? Потому что это дерьмо можно с выгодой продать только гражданам Украины. Других таких дураков больше нет.
25.09.2020 14:37 Відповісти
а шо разве на киловаттах написано кем они сгенерированы? скупил по гривне а продаст по 5-ть как зеленые.
25.09.2020 14:42 Відповісти
Даже не продать, а просто получить компенсацию из бюджета. Ни один нормальный потребитель не купит по такой цене элетроэнергию.
25.09.2020 22:44 Відповісти
"Энергоатом" производит э/э через обособленное подразделение ,то-есть Энергоатом не может продать на прямую свою продукцию и ему диктуют цену скупщик,тогда смысл ее производить себе в убыток предприятие запрограмированно на банкротство,отдавая прибыль олигархам,которые скупаю не дорогую э/э принадлежащую народу по 1 грн. , а народу власть и олигархи продают по 1,6 грн, а еще так званую "зеленую" промышленности,гос.предприятия и бюджету по 4,3 грн за Квт и эту разницу должны возмещать бюджет и "Энергоатом"гос.компания, получая убытки вместо прибыли и налогов в бюджет, потому Украина бедная, деньги власть воруют на всем потому и не хватает на борьбу с пандемией .
25.09.2020 15:04 Відповісти
Зелену свою продавай за кордон!
25.09.2020 16:46 Відповісти
Кто же ее купит по бешенным ценам кроме украинских холопов? Точно так же как с жигулями которые нам впаривают в три цены вместо дешовый и качественных европейских авто.
25.09.2020 19:56 Відповісти
покупает по гривне
продают по полторы навар 68%
круто на ровном месте
пудрят мозги нет денег на ремонт электросетей
нужно повышать тарифы
а что делали 30 лет
а ведь в любом тарифе заложены
проценты на ремонт сетей
25.09.2020 17:03 Відповісти
Виллы по 200 млн euro на Лазурном побережье и в Лондоне покупали
25.09.2020 17:12 Відповісти
Эта тварь выкупает дешевую энергию, а нам втюхивает зелененькую !!! Браво зелетвари !!!!
Дождетесь !!!! Майдан не за горами... он все ближе !!!
25.09.2020 18:15 Відповісти
Зря ты тут на ЗЕ визжишь. Ета *зеленая енергетика* именно фишка порохосрани с Мародером.
25.09.2020 19:54 Відповісти
Васцадзе будет пилить дотации по новому
25.09.2020 18:58 Відповісти
Ах***ть. Нам оно продает свою *зеленую* енергию по 4 гривни за кВт, а за бугор толкает нашу по 50 копеек. И самое интересное что не появляются европейские *експерды* которые против покупки атомной енергетики
25.09.2020 19:53 Відповісти
ОСЛАБЛЯТЬ И ОСКОРБЛЯТЬ
25.09.2020 22:11 Відповісти

