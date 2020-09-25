Суд признал банкротом "Киевэнерго" Ахметова

Суд признал банкротом АО "К.Енерго" (до августа 2019 года называлось АО "Киевэнерго") Рината Ахметова и открыл ликвидационную процедуру.

Соответствующее решение Хозяйственный суд Донецкой области принял 24 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Как сообщалось, 12 августа суд включил в реестр требования кредиторов на 2,3 млрд грн.

В том числе в реестр включены требования "Киевгаза" на 286,7 млн грн, "Нафтогаза" на 162,4 млн грн, "Укртрансгаза" на 674,8 млн грн, "Киевводоканала" на 73 млн грн и ООО "Техпремпоставка" Рината Ахметова на 1,1 млрд грн.

Инициатор процедуры банкротства АО "К.Енерго" – ЧАО "Научно-производственная компания "Горные машины" (в госреестре конечным бенефициаром значится Виктория Дзюба, у компании могут быть партнерские связи с холдингом "Горные машины"(Corum Group) Ахметова. Официально в Corum Group отрицают наличие связей с "НПК "Горные машины": "Информация, официально размещенная в Едином государственном реестре юридических и физических лиц-предпринимателей, подтверждает отсутствие юридической связи между ЧАО "НПК "Горные машины" и Corum Group".

Напомним, Хозсуд Донецкой области своим определением от 18 ноября 2019 года открыл производство по делу о банкротстве АО "К.Енерго" (до августа 2019 года называлось АО "Киевэнерго").

Перед этим, в октябре 2018 года новосозданное коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" подписало мировое соглашение и приняло на себя долг компании "Киевэнерго" Рината Ахметова перед "Нафтогазом" на 2,4 млрд грн. В целом, задолженность "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз" составляла на тот момент примерно 3,3 млрд грн.

При этом КП "Киевтеплоэнерго" отказалось стать правопреемником штрафов, начисленных на долги "Киевэнерго". Власти Киева отмечали, что вопросы по этим долгам будут решаться в судебном порядке.

КП "Киевтеплоэнерго" также выкупило имущество и технику, принадлежавшие "Киевэнерго".

Решение расторгнуть договор с "Киевэнерго" и вернуть тепловой комплекс общине киевские власти приняли в июне 2017 года. Теплоэнергетический комплекс, который состоит из ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и еще около 100 тысяч объектов, 17 лет находился под управлением "Киевэнерго".