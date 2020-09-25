Суд признал банкротом "Киевэнерго" Ахметова
Суд признал банкротом АО "К.Енерго" (до августа 2019 года называлось АО "Киевэнерго") Рината Ахметова и открыл ликвидационную процедуру.
Соответствующее решение Хозяйственный суд Донецкой области принял 24 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.
Как сообщалось, 12 августа суд включил в реестр требования кредиторов на 2,3 млрд грн.
В том числе в реестр включены требования "Киевгаза" на 286,7 млн грн, "Нафтогаза" на 162,4 млн грн, "Укртрансгаза" на 674,8 млн грн, "Киевводоканала" на 73 млн грн и ООО "Техпремпоставка" Рината Ахметова на 1,1 млрд грн.
Инициатор процедуры банкротства АО "К.Енерго" – ЧАО "Научно-производственная компания "Горные машины" (в госреестре конечным бенефициаром значится Виктория Дзюба, у компании могут быть партнерские связи с холдингом "Горные машины"(Corum Group) Ахметова. Официально в Corum Group отрицают наличие связей с "НПК "Горные машины": "Информация, официально размещенная в Едином государственном реестре юридических и физических лиц-предпринимателей, подтверждает отсутствие юридической связи между ЧАО "НПК "Горные машины" и Corum Group".
Напомним, Хозсуд Донецкой области своим определением от 18 ноября 2019 года открыл производство по делу о банкротстве АО "К.Енерго" (до августа 2019 года называлось АО "Киевэнерго").
Перед этим, в октябре 2018 года новосозданное коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" подписало мировое соглашение и приняло на себя долг компании "Киевэнерго" Рината Ахметова перед "Нафтогазом" на 2,4 млрд грн. В целом, задолженность "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз" составляла на тот момент примерно 3,3 млрд грн.
При этом КП "Киевтеплоэнерго" отказалось стать правопреемником штрафов, начисленных на долги "Киевэнерго". Власти Киева отмечали, что вопросы по этим долгам будут решаться в судебном порядке.
КП "Киевтеплоэнерго" также выкупило имущество и технику, принадлежавшие "Киевэнерго".
Решение расторгнуть договор с "Киевэнерго" и вернуть тепловой комплекс общине киевские власти приняли в июне 2017 года. Теплоэнергетический комплекс, который состоит из ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и еще около 100 тысяч объектов, 17 лет находился под управлением "Киевэнерго".
а что тут говорить зебилам? ешь те разом с ахметкой)
Для украины дешевле уже нанять (за 2,3 миллиарда + долги ему за его зеленую енергетику) киллера или ЧВК для ликвидации Ахметова, как это было с ахметовским куратором Аликом Греком, чем оплачивать хотелки престарелого бандита.
реально же эти мрази хлопци олигархи достали.
в молодости - мелкий бандит.
такие с возрастом становятся только беспредельней.
Классика жанра - приватизация прибылей на себя и национализация убытков на государство и граждан за счет разных хитрых способов управления государственным имуществом. В самом банальном случае сначала надо сформировать под какую-то структуру долгов, а потом самому себе их простить при помощи несложных приемов и популистической риторики.
Вот вам пример.
Пустышка Киевэнерго, из которой вытащили все, кроме долгов ожидаемо утонула вместе с долгами. Просто по изначальному плану этих долгов должно было быть больше (сейчас «всего» миллиард гривен). Схема несложная на самом деле.
И каждую итерацию этой схемы чиновники сопровождали рассказами, что заботятся о благе народа.
Этап первый. Приватизация прибылей.
Когда Ахметов приватизировал киевские электросети (Киевэнерго), ему в нагрузку досталось управление так же теплоэлектроцентралями ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6 и заводом «Энергия». Понятно, что на оказавшееся в «управлении» коммунальное имущество тут же начали формировать задолженность и хищнически это имущество использовать. Приватизировать электроцентрали якобы было нельзя, ведь иначе будет что-то страшное. Потому Ахметов ими просто как бы управлял, а владел по документам город Киев. В итоге с приватизированными электросетями все хорошо(ну плюс-минус), а вот с теплоцентралями в собственности народа все оказалось не очень.
Понятно, что киевская городская власть, будучи в сговоре с олигархом, сопровождала процесс наращивания долгов Киевэнерго рассказами что нужно, конечно, же без оплаты и не глядя на накопленные долги, снабжать газом Киевэнерго. Иначе встанет система отопления и будет катастрофа. Так как вот уже больше десяти лет, несмотря на все революции, киевская власть необычно близка к группе Левочкина-Фирташа, то выходило у власти все это легко и просто.
Дело в том, что теплоцентраль (ТЕЦ) это не только и не столько электростанция, сколько станция по производству горячей воды. Что в нашем климате обозначает, что перед зимой для прохождения отопительного сезона теплоэнерго может вообще не платить за газ и угрожать в спайке с местной властью апокалипсисом и тысячами замерзающих разгневанных горожан. Которые разбираться не будут.
Это продолжалось годами. Именно что истерические вопли и шантаж с ультимативными требованиями не отключать хронического должника, потому что у Ахметова денюжек нет платить жи. В смысле нет, потому что надо заботиться о благе простых киевлян и денежек платить Ахметову нет у них.
Этап второй. Национализация убытков.
В тот момент, когда долги стали очень большими, начал реализовываться второй этап схемы. Люди, которые перед этим бегали и просили поставить на ахметовское Киевэнерго газ КАК УГОДНО ХОТЬ БЕСПЛАТНО, потому что очень надо спасать отопительную систему, ТКЭ (теплокоммунэнерго) и сон простых горожан, вдруг прозрели и внезапно начали заявлять, что подлый Ахмет управляет теплоэнергоцентралями неэффективно, плохо, гроб, гроб кладбище. И надо у него ТЕЦ опять забрать.
Какое удивительное переобувание. Действительно Ахмет 7 лет управлял неэффективно НАШИМ имуществом, но я не очень понял, зачем потребовалось столько времени, чтобы это заметить. Хотя чего это я, все я понял.
Далее было красиво. КП «Киевтеплоэнерго» забрало из Киевэнерго теплоцентрали ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 и завод «Энергия», а Ахмет вывел из Киевэнерго собственно сами киевские электросети в «ДТЭК: Киевские электросети».
А все долги оставались на Киевэнерго, который должен был тихо утонуть. В результате все эти долги были должны перелечь на наши плечи. Так как долги по электроэнергии и частично сопутствующим вещам типа водоканала переползла бы по факту и в конечном итоге на государственный НАЭК «Энергоатом», а долги по газу и частично по другим вещам на государственный НАК «Нафтогаз». А куда переползли прибыли, вы можете посмотреть во время футбольного трансфертного сезона или когда вам свечку в сорок этажей во дворе втыкают на детской площадке с левой разрешиловкой.
План замечательного прикура для всех сторон внезапно сломался на Нафтогазе, который категорически и в упор отказался участвовать в этом празднике распила. В 17-18 году Нафтогаз сказал, что КП «Киевтеплоэнерго» как преемник активов является и преемником долгов (о чем и сказал бы на суде Ахмет), и такие двухходовки заканчиваются в прокуратуре. Дальше были суды, истерики киевской городской власти, проплаченные митинги и прочая дичь, но Нафтогаз уперся рогом и стоял на позиции «если вы решили простить долги Ахметову, то делайте это сами».
По итогу так и вышло, и киевская власть в рамках проекта «национализация убытков» все-таки записала долг Ахметова на киевлян, и немного на всех граждан страны, получив субвенцию из бюджета. Никто за это ответственности не понес и не понесет, кстати. Причем, скорее всего никогда. Люди не выбивали из Ахметова бабки, даже не пытались, они просто записали его долги на нас на всех и всем с этим ок. Три миллиарда гривен в конце то концов не так уж и много. Подумаешь несколько парков, несколько больниц, пара развязок - киевляне обойдутся. Ахметову нужнее.
Часть долгов (перед Киевгазом, вокдоканалом, УТГ, Нафтогазом ит.д.) на сумму примерно миллиард гривен до сих пор висит на Киевэнерго и сейчас при ликвидации Киевэнерго они, как уже было сказано упадут в итоге на киевскую общину, Энергоатом, Нафтогаз и может быть на госбюджет. Как и было запланировано в самом начале. И именно потому так и хотелось некоторым депутатам передать Киевэнерго на баланс Нафтогаза или еще как сплавить долги в сторону государства.
Потому что электричество для подачи воды уже потрачено и газ для ее нагрева уже сожгли много лет назад.
Соответственно бабки в итоге ликвидации не получат реальные поставщики газа и электричества - государственные Энергоатом и Нафтогаз. А значит, они на эту сумму заплатят меньше денег дивидендами в госбюджет и эти бабки придется собирать в бюджет уже с нас -новыми налогами и повальной фискализацией.
Вот так делаются миллиарды.
А вам расскажут, что для того, чтобы все вокруг вас не обрушилось, не упало, не сгорело надо всем все простить. Ради блага простых людей. Сначала эти долги формируются ради блага простых людей. Потом эти долги прощаются ради блага простых людей. Потому что иначе никак платить нельзя, говорят нам. Даже законопроекты такие придумывают «всепрощальные», например, законопроект 3800-1. Типа всем всё простим и всё будет хорошо.
Не будет.
Простить по факту невозможно, ведь ресурс (газ, электроэнергия, вода и т.д.) уже потреблен и потреблен давно. А так как ничего бесплатного не бывает, то за этот ресурс кто-то уже заплатил.
И этот кто-то это все мы.
Потому что государственные компании это наши компании. И выходит так, что мы за свой счет простим долг частных компаний перед государственными (то есть перед нами) и станем все беднее. А кто-то скирданет себе на счет новый миллиард, и, кстати, совсем не гривен.
Если вы видите и слышите, что кто-то хочет простить кому-то какие-то долги помните - бесплатного не существует. Все находится где-то потому что за это заплатили. Если вы не знаете кто заплатил, то скорее всего это вы заплатили.
Такие дела.
Эти все размышления это ответ на то зачем я иду в политику - хоть в большую, хоть в местную.
Я не люблю, когда меня грабят, ненавижу это. И я не могу к этому спокойно относиться. Пофиг где воруют - в Киевраде, в облраде, в Верховной Раде, в министерствах или кепешках. У меня просто горит.
И я не понимаю, почему так спокойно относятся все остальные.
И не пойму.
Именно потому я здесь. И даже не один.
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1172051949833775 Антон Швец , Демократична Сокира.